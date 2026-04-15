به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرانس 24، «کِر استارمر»، نخست‌ وزیر انگلیس امروز چهارشنبه در پارلمان کشورش در سخنانی گفت: ما وارد این جنگ (تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران) نخواهیم شد. این جنگ ما نیست.

رهبر حزب کارگر افزود: من نظرم را عوض نمی‌ کنم. من تسلیم نمی‌ شوم. پیوستن به این جنگ به نفع ملی ما نیست.

این در حالیست که ترامپ پیشتر در مصاحبه‌ای تلفنی با اسکای نیوز تهدید کرد که توافقی را که با انگلیس منعقد شده و تأثیر تعرفه‌ های آمریکا را محدود می‌ کند، تغییر خواهد داد.

گفتنی است که ترامپ پس از ناامید شدن از متحدان دیرینه کشورش به ویژه در ناتو در خصوص مشارکت در تجاوز آمریکایی- صهیونیستی به ایران، آن ها را با ابزار تعرفه ها یا کاهش تبادلات تجاری تهدید کرد؛ اما این حربه کاخ سفید هم تا کنون مؤثر نبوده است.