تجاوز آمریکایی صهیونیستی به ایران و افزایش شدید قیمت سوخت در ایرلند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه ژورنال، «دارا اوبراین» (DARRAGH O’Brien) وزیر نیروی ایرلند امروز یکشنبه برای پیگیری افزایش شدید قیمت سوخت ناشی از تجاوز آمریکایی صهیونیستی علیه ایران، به نهاد ناظر بر مصرف‌کنندگان نامه نوشت.

بر اساس اعلام این وبگاه، اقدام اخیر پس از اعتراضات مرتبط با سوخت که کشورش را به لرزه درآورد، روی داد.

وزیر نیروی ایرلند در این نامه از نهاد ناظر بر مصرف‌ کنندگان (CCPC) خواسته است تا «مکانیسم‌ های پیشرفته‌ تری» را برای پیگیری قیمت‌ های خرده‌ فروشی سوخت در طول بحران جاری در نظر بگیرد

نهاد ناظر بر مصرف‌ کنندگان در گزارش خود در مورد افزایش قیمت سوخت در این ماه، اعلام کرد که این افزایش «ناشی از افزایش هزینه‌ های عمده‌ فروشی» بوده است، نه افزایش قیمت توسط شرکت‌های انفرادی. قیمت نفت گرمایش خانگی در ماه بین فوریه و مارس ۶۷.۵ درصد افزایش یافت؛ در پایان سال گذشته میلادی نیز ۶۳.۳ درصد افزایش یافته بود.

کمیسیون رقابت و حمایت از مصرف‌ کننده (CCPC) بیش از ۹۰۰ شکایت در مورد افزایش قیمت‌ ها را از هفته دوم مارس، زمانی که قیمت سوخت پس از وقوع تجاوز آمریکایی صهیونیستی به ایران و ناامن شدن تنگه هرمز افزایش یافت، بررسی کرده است.