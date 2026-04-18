واکنش دبیرکل ناتو به سخنان ترامپ

به گزارش خبرگزاری مهر، مارک روته، دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) امروز شنبه در سخنانی خروج آمریکا از این ائتلاف نظامی را رد کرده است.

دبیرکل ناتو به روزنامه ولت ام زونتاگ گفت: من خروج آمریکا از ناتو را محتمل نمی‌ دانم.

مارک روته در عین حال، گفت که انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از اعضای ناتو را درک می‌کند.

این در حالیست که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بارها از عدم حمایت شرکای ادعایی کشورش در سازمان پیمان آتلانتیک شمالی در خصوص عدم حمایت از واشنگتن در تجاوز به ایران انتقاد کرده است.