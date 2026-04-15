۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۲۱

کشف ۳۰ اصله الوار توسکا در چالوس

چالوس - فرمانده یگان حفاظت اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران - نوشهر از شناسایی و توقیف دو خودروی نیسان حامل ۳۰ اصله الوار توسکا جنگلی فاقد مجوز در محور پل اوشن – مرزن‌آباد خبر داد.

سرهنگ رضا مرادی صادق در گفت وگو با خبرنگار مهر گفت: در ادامه اجرای طرح‌های عملیاتی مقابله با قاچاق چوب، مأموران یگان حفاظت نیمه‌شب گذشته موفق شدند دو دستگاه نیسان را که به‌صورت پوششی و با استفاده از پوشش چادری اقدام به حمل چوب می‌کردند، شناسایی و متوقف کنند.

وی افزود: در بررسی انجام‌شده مشخص شد این خودروها در مجموع ۳۰ اصله الوار توسکا را بدون داشتن مجوز قانونی حمل می‌کردند که بلافاصله توقیف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی مازندران – نوشهر با اشاره به اجرای عملیات اطلاعاتی و میدانی مأموران در این پرونده تصریح کرد: خودروهای مورد نظر پس از توقیف به پارکینگ منتقل شده و پرونده برای رسیدگی قضایی به دستگاه‌های ذی‌ربط ارجاع شده است.

وی با تأکید بر تداوم برخورد با قاچاقچیان چوب اظهار داشت: حفاظت از جنگل‌ها و منابع طبیعی با جدیت دنبال می‌شود و با هرگونه تخلف در این حوزه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.

سرهنگ مرادی صادق همچنین از تلاش نیروهای یگان حفاظت در صیانت از عرصه‌های جنگلی قدردانی کرد و از مردم خواست در صورت مشاهده تخلفات، موضوع را از طریق سامانه‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ گزارش دهند.

