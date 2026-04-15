به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سیدجواد حسینی در بازدید از مرکز شبهخانواده کودکان بیسرپرست و بدسرپرست ۷ تا ۱۲ سال «اکسیر تایباد» در سفر یکروزه خود به این شهرستان مرزی به تشریح حمایت های ارائه شده به کودکان و نوجوانان تحت پوشش و افزایش یارانه ها در سالهای اخیر پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۳، میزان کمک هزینه امداد برای کودکان از ۳۵۰۰ میلیارد تومان به ۵۵۰۰ میلیارد تومان رسید که نشاندهنده رشد ۵۸ درصدی است.
وی افزود: یارانه پرداختی برای کودکان زیر ۱۲ سال مقیم مراکز شبه خانواده از ۴ میلیون تومان به ۶ میلیون تومان و برای افراد بالای ۱۲ سال از ۵ میلیون تومان به ۷.۵ میلیون تومان افزایش یافت و به عبارتی در هردو مورد شاهد رشد ۵۰ درصدی بودهایم.
رئیس سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: بهدنبال افزایش یارانههای مراکز هستیم تا سهم بیشتری از هزینههای واقعی مراکز پوشش داده شود و این روند امسال نیز مانند سالهای گذشته ادامه خواهد داشت.
حسینی در ادامه، با تأکید بر رویکرد «خانوادهمحور» در مراکز شبهخانواده اظهار کرد:نگهداری صرف، فلسفه خانواده نیست. به همین دلیل، طرح جامع آموزش، تربیت، مهارتآموزی و اشتغال را تدوین کردهایم که بهزودی ابلاغ میشود تا کودکان بر اساس استعداد، علاقه و ویژگیهای شخصیتی خود مسیر آیندهشان را طی کنند.
وی با انتقاد از رها شدن فرزندان در سن ۱۸ سالگی گفت: ۱۸ سالگی، سن لغزندگی است. بر همین اساس، طرح «رهسپاری» را طراحی کردیم تا هیچ فرزندی قبل از مستقل شدن و توانمندسازی از چرخه حمایت خارج نشود.
حسینی توضیح داد: تمام فرزندان تحت پوشش، از نظر ویژگیهای شخصیتی، استعدادها و تناسب تحصیلی و شغلی غربالگری میشوند و از سن ۱۱ تا ۱۳ سالگی به مسیر تحصیلی و مهارتی متناسب هدایت خواهند شد. در سنین ۱۶ تا ۱۸ سالگی نیز آموزش مهارتهای شغلی متناسب با علاقه و توانمندیشان را دریافت میکنند تا به اشتغال پایدار برسند.
رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین از اجرای طرح «دستهای مهربان» خبر داد و گفت: در این طرح، مراکز نگهداری کودکان و سالمندان در مجاورت هم قرار میگیرند تا پیوند بیننسلی شکل بگیرد؛ هم نیاز عاطفی سالمندان تأمین شود و هم کودکان از محبت و تجربه نسلهای بالاتر بهرهمند شوند.
