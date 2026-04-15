۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۰۸

رشد ۵۰ درصدی یارانه‌ مراکز شبه‌خانواده تا سقف ۷.۵ میلیون تومان

رئیس سازمان بهزیستی کشور گفت: یارانه پرداختی برای کودکان و نوجوانان مقیم مراکز تحت پوشش، با رشد ۵۰ درصدی تا سقف ۷.۵ میلیون تومان افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بهزیستی کشور، سیدجواد حسینی در بازدید از مرکز شبه‌خانواده کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست ۷ تا ۱۲ سال «اکسیر تایباد» در سفر یک‌روزه خود به این شهرستان مرزی به تشریح حمایت های ارائه شده به کودکان و نوجوانان تحت پوشش و افزایش یارانه ها در سال‌های اخیر پرداخت و گفت: در سال ۱۴۰۳، میزان کمک هزینه امداد برای کودکان از ۳۵۰۰ میلیارد تومان به ۵۵۰۰ میلیارد تومان رسید که نشان‌دهنده رشد ۵۸ درصدی است.

وی افزود: یارانه پرداختی برای کودکان زیر ۱۲ سال مقیم مراکز شبه خانواده از ۴ میلیون تومان به ۶ میلیون تومان و برای افراد بالای ۱۲ سال از ۵ میلیون تومان به ۷.۵ میلیون تومان افزایش یافت و به عبارتی در هردو مورد شاهد رشد ۵۰ درصدی بوده‌ایم.

رئیس سازمان بهزیستی خاطرنشان کرد: به‌دنبال افزایش یارانه‌های مراکز هستیم تا سهم بیشتری از هزینه‌های واقعی مراکز پوشش داده شود و این روند امسال نیز مانند سال‌های گذشته ادامه خواهد داشت.

حسینی در ادامه، با تأکید بر رویکرد «خانواده‌محور» در مراکز شبه‌خانواده اظهار کرد:نگهداری صرف، فلسفه خانواده نیست. به همین دلیل، طرح جامع آموزش، تربیت، مهارت‌آموزی و اشتغال را تدوین کرده‌ایم که به‌زودی ابلاغ می‌شود تا کودکان بر اساس استعداد، علاقه و ویژگی‌های شخصیتی خود مسیر آینده‌شان را طی کنند.

وی با انتقاد از رها شدن فرزندان در سن ۱۸ سالگی گفت: ۱۸ سالگی، سن لغزندگی است. بر همین اساس، طرح «رهسپاری» را طراحی کردیم تا هیچ فرزندی قبل از مستقل شدن و توانمندسازی از چرخه حمایت خارج نشود.

حسینی توضیح داد: تمام فرزندان تحت پوشش، از نظر ویژگی‌های شخصیتی، استعدادها و تناسب تحصیلی و شغلی غربالگری می‌شوند و از سن ۱۱ تا ۱۳ سالگی به مسیر تحصیلی و مهارتی متناسب هدایت خواهند شد. در سنین ۱۶ تا ۱۸ سالگی نیز آموزش مهارت‌های شغلی متناسب با علاقه و توانمندی‌شان را دریافت می‌کنند تا به اشتغال پایدار برسند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور همچنین از اجرای طرح «دست‌های مهربان» خبر داد و گفت: در این طرح، مراکز نگهداری کودکان و سالمندان در مجاورت هم قرار می‌گیرند تا پیوند بین‌نسلی شکل بگیرد؛ هم نیاز عاطفی سالمندان تأمین شود و هم کودکان از محبت و تجربه نسل‌های بالاتر بهره‌مند شوند.

