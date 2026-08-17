بسیج ۴۵۰ استاد و ۱۲ هزار دانشجو برای حل ۵۰ چالش صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مجذوبی ظهر دوشنبه در نشست با اصحاب رسانه ضمن تاکید بر رسالت سنگین خبرنگاران در شرایط کنونی کشور، اظهار کرد: خبرنگاران افسران جنگ نرم هستند و باید با تکیه بر سه اصل «صداقت، شجاعت و دقت» و همچنین افزایش «سواد رسانه‌ای» واقعیت‌ها را بدون ترس و با نگاهی تحلیل‌گرانه به مردم منتقل کنند.

وی با ارائه آماری از وضعیت زیرساخت‌های دانشگاه گفت: در حال حاضر دانشگاه بوعلی‌سینا با بهره‌گیری از بیش از ۴۵۰ عضو هیئت علمی تمام‌وقت و مجرب میزبان حدود ۱۲ هزار دانشجو در مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری است.

رئیس دانشگاه بوعلی‌سینا افزود: دانشگاه بوعلی در حوزه زیرساخت‌های آزمایشگاهی گام‌های بلندی برداشته‌ و در حال حاضر بیش از ۱۰۰ آزمایشگاه تخصصی و کارگاه آموزشی در دانشگاه فعال هستند که برخی از آن‌ها در سطح ملی به عنوان آزمایشگاه‌های مرجع شناخته می‌شوند، هدف ما این است که نه تنها نیازهای داخلی دانشگاه بلکه نیازهای پژوهشی صنایع استان و منطقه را نیز پوشش دهیم.

وی به حل مشکلات کشور به دلیل شرایط جنگی اشاره کرد و ادامه داد: در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی و صنعتی مواجه شده دانشگاه بوعلی‌سینا با تشکیل کمیته‌های تخصصی ویژه به طور مستقیم وارد عمل شده است.

مجذوبی بیان کرد: کمیته‌هایی با هدف شناسایی ئئو رفع موانع تولید در کارخانه‌ها و واحدهای صنعتی تشکیل شده‌اند و در ماه‌های گذشته با عارضه‌یابی بیش از ۵۰ مورد مشکل صنعتی توانستیم راهکارهای مهندسی و دانش‌بنیان ارائه دهیم که منجر به بهینه‌سازی فرآیندها و کاهش هزینه‌ها در این مجموعه‌ها شده است.

رئیس دانشگاه بوعلی‌سینا با تاکید بر توسعه امکانات رفاهی و ورزشی برای دانشجویان، خاطرنشان کرد: برنامه ما این است که ظرفیت پذیرش دانشجویان تحصیلات تکمیلی را در رشته‌های کاربردی تا ۱۰ درصد افزایش دهیم و با جذب گرنت‌های پژوهشی درآمدهای اختصاصی دانشگاه را برای بهبود کیفیت آموزشی و معیشتی دانشجویان و اساتید به کار بگیریم.

مجذوبی در پایان بیان کرد: امیدواریم با تعامل سازنده بین اصحاب رسانه و دانشگاه صدای موفقیت‌های علمی کشور بیش از پیش به گوش مردم برسد.