به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف، معاون اول رئیس جمهور در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس در پیامی خطاب به پاپ لئو رهبر کاتولیکهای جهان نوشت: «ایران سالهاست به جرم دفاع از عدالت و انسانیت و آزادگی، تحت تحریم و اکنون هدف تجاوز ظالمانه مستقیم آمریکا و اسرائیل است. عالی مقام؛ از مواضع اصولی شما در محکومیت این وحشیگری سپاسگزاریم، رنج ما گواه ایستادگی بر ارزشهای انسانی است.
وی افزود: ایران جهان را به یک «اقدام جمعی برای عدالت و شفقت» فرا میخواند تا فراتر از سیاستهای تخریبگر، از صلحی پایدار دفاع کنیم.
نظر شما