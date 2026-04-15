به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، لی جائه میونگ رئیس‌جمهوری کره جنوبی روز گذشته در نشست کابینه دولت با اشاره به تنش‌ها در خارومیانه، هشدار داد که قیمت‌های بالای نفت و فشارهای زنجیره تأمین احتمالا برای مدتی ادامه خواهد داشت.

وی افزود: دولت باید اختلال طولانی‌مدت در بازارهای جهانی انرژی و مواد خام را امری بدیهی در نظر بگیرد و سیستم واکنش اضطراری خود را تقویت کند.

رئیس‌جمهوری کره جنوبی تصریح کرد: اکنون مشکلات در زنجیره تأمین انرژی و مواد خام جهان و قیمت بالای نفت ادامه خواهد داشت.

در همین حال، کیم جونگ کوان، وزیر صنعت کره جنوبی گفت: اختلال تردد از تنگه هرمز همچنان بر عرضه تأثیر می‌گذارد و حتی در صورت عادی شدن تردد هم ممکن است حدود ۲۰ روز طول بکشد تا محموله‌های خاورمیانه به کره جنوبی برسد.

وزارت انرژی کره جنوبی هم روز سه‌شنبه اعلام کرد: سیستم قیمت‌گذاری فصلی برق و زمان مصرف اصلاح‌شده را آغاز خواهد کرد تا تقاضای برق را از ساعت‌های اوج مصرف عصر به ظهر تغییر دهد که تولید انرژی خورشیدی بیشتر است.

رئیس‌جمهوری کره جنوبی پیش‌تر با اشاره به اختلال در عرضه نفت به‌دلیل تنش‌ها در خاورمیانه، گفته بود که مسیرهای جایگزین زیادی وجود ندارد و اگر محموله‌ها به‌دلیل افزایش ریسک به‌طور کامل قطع شوند، می‌تواند تأثیری جدی بر عرضه نفت خام کره جنوبی داشته باشد و خطر بزرگی را برای عموم مردم ایجاد کند، بنابراین ما باید تعادل برقرار کنیم و درجه خاصی از ریسک را بپذیریم.

کره جنوبی مانند بسیاری از اقتصادهای آسیایی دیگر به‌شدت به واردات انرژی ازجمله از طریق تنگه هرمز وابسته است.