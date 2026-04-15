به گزارش خبرنگار مهر به نقل از منابع رسمی استرالیا، وزیر خزانه‌داری این کشور اعلام کرد که ادامه تنش‌ها و اختلال در مسیرهای اصلی حمل‌ونقل انرژی، به‌ویژه در منطقه تنگه هرمز، می‌تواند اقتصاد جهانی را با دوره‌ای دشوار مواجه کند.

بر اساس این ارزیابی، تنگه هرمز که یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های انتقال نفت جهان است، با توجه به سهم قابل‌توجهی که در تجارت انرژی دارد، در صورت بروز اختلال گسترده می‌تواند قیمت نفت را تا محدوده ۱۵۰ دلار در هر بشکه افزایش دهد.

وزیر خزانه‌داری استرالیا تأکید کرده است که ترکیب شوک‌های نفتی، تورم بالای جهانی و نرخ‌های بهره همچنان صعودی، ریسک رکود عمیق را افزایش می‌دهد و اقتصاد استرالیا نیز از اثرات این شرایط مصون نخواهد بود.

به گفته وی، پایداری زنجیره تأمین انرژی و ثبات بازارهای جهانی برای جلوگیری از نوسانات شدید اقتصادی ضروری است و هرگونه اختلال طولانی‌مدت می‌تواند پیامدهای قابل توجهی برای تجارت، تولید و هزینه‌های مصرف‌کنندگان به همراه داشته باشد.

صندوق بین‌المللی پول نیز پیش‌تر هشدار داده بود که تشدید اختلالات در بازار انرژی ممکن است تولید ناخالص داخلی جهان را تا حدود ۲ درصد کاهش دهد.