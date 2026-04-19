به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری روسیا الیوم در گزارشی نوشت، در بحبوحه تشدید تنشهای منطقهای، تنگه باب المندب به عنوان یکی از مهمترین نقاط ژئو راهبردی که میتواند نقشه موازنه اقتصادی و امنیتی در منطقه را مجددا ترسیم کند مطرح شده است.
در این گزارش آمده است، بسته شدن احتمالی تنگه باب المندب در صورت تجاوز مجدد آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران تبعات و پیامدهای جدی برای تل آویو به دنبال خواهد داشت چرا که رژیم صهیونیستی برای اتصال به آسیا و آفریقا به این گذرگاه دریایی بسیار وابسته است.
در این گزارش تصریح شده است، حسین العزی یکی از مسئولان برجسته جنبش انصارالله یمن به تازگی ترامپ را به بستن این تنگه حیاتی تهدید کرده است. دادههای اداره اطلاعات انرژی آمریکا و آژانس بینالمللی انرژی نشان می دهد تنگه باب المندب یکی از مهمترین گلوگاههای دریایی جهان است که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد از تجارت جهانی از آن عبور میکند. این بدان معنی است که تقریباً ۶ میلیون بشکه نفت در روز و میلیونها متر مکعب گاز طبیعی مایع از این منطقه عبور می کند.
پژوهشکده مطالعات انرژی آکسفورد تاکید دارد که تنگه هرمز گذرگاه حیاتی تجارت بین آسیا و اروپا است و روزانه ۵۰ تا ۷۰ کشتی تجاری با کالاهایی به ارزش بیش از ۱۰ میلیارد دلار از آن عبور می کنند. اگر این تنگه بسته شود یا غیرقابل عبور شود، کشتیها مجبور میشوند دماغه امید نیک در آفریقای جنوبی را دور بزنند که این امر ۳۰۰۰ تا ۳۵۰۰ مایل دریایی و ۱۰ تا ۱۵ روز به هر سفر دریایی اضافه میکند و هزینههای اضافی ۱ تا ۲ میلیون دلار در روز برای هر کشتی به همراه خواهد داشت.
تحلیلهای موسسه مطالعات امنیت داخلی رژیم صهیونیستی نشان میدهد که این رژیم از جمله طرف هایی است که بیشترین آسیب را از هرگونه اختلال در ناوبری در تنگه باب المندب میبیند زیرا بندر ایلات واقع در دریای سرخ، برای دسترسی به بازارهای آسیا و آفریقا کاملاً به این تنگه متکی است.
طبق اعلام سازمان بنادر رژیم صهیونیستی ۸۵ درصد از تجارت این رژیم با آسیا از طریق دریای سرخ انجام میشود.
طبق گزارش بانک مرکزی رژیم صهیونیستی ۴۰ درصد از واردات به اراضی اشغالی از آسیا از تنگه باب المندب عبور میکند. تأخیر در این ترانزیت، هزینههای واردات را ۱۵ تا ۲۵ درصد افزایش میدهد و این هزینهها مستقیماً در قیمتهای داخلی منعکس میشود و تورم را تشدید میکند. با افزایش کنترل یمن و ایران بر این تنگه، رژیم صهیونیستی اذعان میکند که باب المندب میتواند به سلاحی مرگبار تبدیل شود که از بسیاری از تهدیدات دیگر تأثیرگذارتر است.
