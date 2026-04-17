۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۶:۴۸

بازداشت فردی در آمریکا به اتهام تلاش برای ورود به کاخ سفید

بازداشت فردی در آمریکا به اتهام تلاش برای ورود به کاخ سفید

مأموران سرویس مخفی آمریکا فردی را که قصد نفوذ به محوطه کاخ سفید داشت، بازداشت کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های آمریکایی اعلام کردند مأموران نزدیک یکی از دروازه‌ها با این فرد مواجه شدند و پس از درگیری و زخمی شدن یکی از مأموران، وی را بازداشت کردند.

این مظنون که هویتش فاش نشده است، از یک مانع در نزدیکی ساختمان خزانه‌داری کاخ سفید عبور کرد و ماموران امنیتی در ورودی عابر پیاده کاخ سفید وی را پس از یک درگیری مختصر بازداشت کردند.

آژانس سرویس مخفی آمریکا اعلام کرد که یکی از ماموران پس از درگیری با این فرد دچار جراحت جزئی شد و وی به همراه فرد مظنون تحت درمان قرار گرفتند.

مشابه این اقدام، در ماه‌های گذشته نیز سابقه داشته است.

