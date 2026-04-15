به گزارش خبرنگار مهر، مریم جوادی عصر چهارشنبه در بازدید از واحدهای تولیدی شهرستان فردوس بیان کرد: تاکنون ۳۰ فقره پروانه بهره‌برداری در حوزه‌های مختلفی نظیر پسته، خشکبار، انار، روغن و خوراک دام در این شهرستان صادر شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر ۲۳ واحد با ظرفیت اسمی بالغ بر ۱۱۲ هزار تن در سطح شهرستان فعال یا نیمه‌فعال هستند که نقش مهمی در کاهش ضایعات کشاورزی ایفا می‌کنند.

رئیس جهاد کشاورزی فردوس ادامه داد: ۱۳ واحد دارای جواز تأسیس با پیش‌بینی ظرفیت ۱۸ هزار تن در شهرستان وجود دارد که با رفع موانع تولید، باید هرچه سریع‌تر به چرخه بهره‌برداری وارد شوند.

مدیر صنایع تبدیلی خراسان جنوبی هم در این بازدید بیان کرد: توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، کلید اصلی ایجاد ارزش افزوده برای محصولات باغی شاخص فردوس همچون پسته و انار است و سازمان از متقاضیان واجد شرایط حمایت‌های لازم را به عمل خواهد آورد.