۳۱ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۱۴

پیش بینی هواشناسی هرمزگان در روز دوشنبه ۳۱ فروردین ۱۴۰۵

بندرعباس- کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: طی ساعاتی از بعدازظهر و شب افزایش بادهای شمال غربی بر روی خلیج فارس و غرب تنگه هرمز پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه نژاد اظهارکرد: امشب وقوع رگبار پراکنده باران در برخی نقاط به ویژه ارتفاعات استان هرمزگان دور از انتظار نیست.

حمزه نژاد افزود: دریا در ساعات صبح آرام و بعدازظهر و شب، افزایش سرعت بادهای شمال غربی در خلیج فارس و غرب تنگه هرمز، تلاطم دریا را در این مناطق به همراه خواهد داشت.

وی گفت: بیشینه سرعت باد در محدوده ۴۰ کیلومتر بر ساعت و ارتفاع امواج دریا تا نزدیک ۱۲۰ سانتیمتر خواهد رسید.توصیه می‌شود شناورهای سبک و صیادی از رفت و آمد در این مناطق خودداری کرده و تمهیدات لازم در بنادر غربی استان صورت پذیرد و از رفت و آمد به مقاصد استان‌های خوزستان و بوشهر و کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس اجتناب شود.

کارشناس هواشناسی هرمزگان عنوان کرد: این شرایط جوی و دریایی به تناوب تا روزهای پایانی هفته ادامه دارد.به لحاظ دمایی در این مدت، نوسانات دمایی استان بین ۱ تا ۳ درجه سلسیوس خواهد بود.

