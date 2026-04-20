همدان قطب تولید نهال پیوندی گردو با ظرفیت یک میلیون پیوندک

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز فروزانفر صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران از توسعه باغ مادری گردو در مقیاس تجاری خبر داد و گفت: این مجموعه با ظرفیت تولید سالانه یک میلیون پیوندک، نقش محوری در تأمین نهال‌های اصلاح‌شده، توسعه ارقام دیرگل و ارتقای کیفیت و یکدستی تولید گردو در استان و کشور ایفا می‌کند.

وی با اشاره به احداث باغ مادری گردو از سال ۱۳۹۷ در سطحی معادل پنج هکتار، ادامه داد: این مجموعه امروز به یکی از حلقه‌های اصلی زنجیره تولید نهال پیوندی گردو در کشور تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه این باغ مادری قابلیت تولید سالانه یک میلیون پیوندک را دارد، افزود: این ظرفیت علاوه بر تأمین نیاز استان همدان، پاسخگوی نیاز استان‌های همجوار نیز هست.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با اشاره به خسارت‌های مکرر سرمای بهاره در همدان، تأکید کرد: در این باغ، ارقام دیرگل و مقاوم به سرما تولید و تکثیر می‌شود تا از نابودی محصول جلوگیری شود و این اقدام به‌طور مستقیم موجب افزایش تاب‌آوری اقتصادی باغداران خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مطالعات تخصصی لازم انجام شده و توسعه ارقام دیرگل را از اولویت‌های اصلی استان است، بیان کرد: از سال ۱۳۹۹ تاکنون ۷۶۴ هزار پیوندک در باغات استان اجرا شده و عملیات جدید نیز آغاز گردیده است؛ پیش‌بینی می‌شود در این مرحله ۷۵ هزار پیوندک دیگر نیز پیوند بخورد.

فروزانفر با بیان اینکه با احداث باغ‌های پیوندی، گردوها به صورت یکدست و هم‌اندازه تولید می‌شوند، ادامه داد: اجرای عملیات سرشاخه‌کاری در باغات قدیمی برای جوان‌سازی و موجب چشمگیر کیفیت محصول محصول گردو می‌شود و اجرای این عملیات تا خردادماه ادامه دارد.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی همدان در خصوص ویژگی‌های منحصربه‌فرد گردوی استان همدان گفت: اقلیم کوهپایه‌ای و اختلاف دمای شب و روز در همدان موجب افزایش چربی، عطر و طعم گردو می‌شود؛ مزیتی که کیفیت محصول این استان را از بسیاری از ارقام وارداتی متمایز می‌کند.

فروزانفر در پایان از آموزش ۱۰۰ پیوندزن ماهر در استان همدان خبر داد و گفت: دوره‌های آموزشی همچنان ادامه دارد و در حال حاضر ۱۰۰ اکیپ پیوندزن در استان فعال هستند که علاوه بر همدان، در سایر استان‌ها نیز عملیات پیوند را اجرا می‌کنند.