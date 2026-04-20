شعر زنجان از پشتوانه عمیق مردمی برخوردار است

به گزارش خبرگزاری مهر. محمدجواد شرافت با اشاره به جایگاه زنجان در جغرافیای شعر آیینی گفت: این استان از گذشته تاکنون خاستگاه چهرههای ممتاز شعر آیینی بوده است. نامهایی چون حسین منزوی و استاد کلامی تنها نمونههایی از یک جریان ریشهدارند که امروز نیز ادامه پیدا کرده است.
وی حضور گسترده مردم در آیینهای مذهبی زنجان، بهویژه در حسینیه اعظم را یکی از عوامل اصلی رشد شاعران متعهد دانست و افزود: محافلی مانند «حرم دلدار» برای بسیاری از جوانان شاعر، به منزله یک فرصت تربیتی و هنری است؛ جایی که شعر با فهم صحیح از آیین و سنت پیوند میخورد.
شرافت با اشاره به جایگاه ویژه حسینیه اعظم در خاطره جمعی مردم زنجان گفت: این مجموعه تنها یک مکان مذهبی نیست؛ بلکه بخش مهمی از میراث معنوی و فرهنگی زنجان است و طبیعی است که شاعران این خطه نیز از آن الهام بگیرند.
این شاعر آیینی در بخش دیگری از سخنانش به تلاشهای هنرمندان جوان استان اشاره کرد و گفت: زنجان امروز دارای جریان تازهای از شاعران خوشقریحه است که با احترام به پیشکسوتان، مسیر جدیدی در بیان شعر آیینی رقم زدهاند. ترکیب سنتهای عاشورایی و زبان امروز، یکی از نقاط قوت این نسل به شمار میرود.
شرافت بر نقش نهادهای فرهنگی تأکید کرد و ادامه داد: حوزه هنری استان زنجان طی سالهای اخیر با برگزاری نشستها، محافل ادبی و دورههای آموزشی، زمینه رشد منسجمتر این جریان را فراهم کرده است. این حمایتها سبب شده شعر آیینی در زنجان نهتنها حفظ شود، بلکه به شکل فعال در فضای فرهنگی کشور حضور داشته باشد.
