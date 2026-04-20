پرتاب موشک «نیوگلن» با یک دستاورد جدید و یک شکست انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپیس، موشک عظیم «نیوگلن» این شرکت برای سومین بار در ۱۹ آوریل (دیروز) به فضا پرتاب شد. برای نخستین بار این موشک با کمک یک سخت افزار که قبلا نیز استفاده شده بود، به مدار زمین رفت. این ماموریت که NG۳ نام دارد محموله عظیم «بلو برد ۷» که یک ماهواره اینترنتی direct to cell است را به مدار پایین زمین برد. بوستر نخست این موشک قبلا در ماموریت NG۲ استفاه شده بود اما در ماموریت جدید موتورهای تازه ای در آن به کار رفته بودند.

نخست همه چیز طبق برنامه پیش رفت اما «بلوبرد ۷» نتوانست به مقصد برنامه ریزی شده، برسد. موشک نیوگلن در این ماموریت در ساعت ۱۱:۲۵ دقیقه دیروز به وقت گرینویچ از مقر کیپ کاناورال در ایالت فلوریدا به فضا پرتاب شد. بلواوریجین امیدوار بود این عملیات را در ساعت ۱۰:۴۵ دقیقه و در نقطه آغاز بازه دوساعته در نظر گرفته شده برای پرتاب انجام دهد امابه دلیلی اعلام نشده، شمارش معکوس را در دقیقه ۳- و ۵۷ ثانیه متوقف کرد.

۳.۵ دقیقه پس از پرتاب، بوستر نخست «نیوگلن» موتورهای خود را خاموش کرد و از موشک جدا شد و طبق برنامه ریزی شش دقیقه بعد در پهپاد کشتی بلواوریجین در اقیانوس آتلانتیک فرود آمد.

نخستین فرایند استفاده دوباره از بوستر نخست موشک نیوگلن حتی با وجود آنکه موتورهای آن جدید بودند، گامی مهم در جهت تحقیق هدف این شرکت برای توسعه موشک هایی اس که بوستر نخست آن برای حداقل ۲۵ پرواز طراحی شده اند.

البته باید توجه داشت هدف اصلی این عملیات نشان دادن قابلیت استفاده دوباره از بوستر نبود. قرار بود ابزار «بلوبرد ۷» دومین ماهواره «بلاک ۲» خوشه اینترنتی شرکت AST Space Mobile باشد. «بلوبرد ۶» همراه یک موشک هندی LVM۳ در دسامبر ۲۰۲۵ به مدار زمین پرتاب شد.

«بلوبرد ۶» یکی از بزرگترین ماهواره های موجود در فضا است که یک آنتن آن ۲۲۳ متر مربع است. قرار بود «بلوبرد ۷» حدود یک ساعت و ۱۵ دقیقه پس از پرتاب به مدار زمین پرتاب شود. اما بلواوریجین دو ساعت پس از پرتاب خبر داد اتفاقی افتاده است. در بیانیه شرکت آمده است: ما جدا شدن ماهواره را تایید می کنیم.

AST Space Mobile نیز تایید کرد ماهواره رشن شده است. محموله مذکور در مداری خارج از مدار اسمی قرار گرفت. ما در حال حاضر در حال ارزیابی هستیم و به محض دریافت اطلاعات دقیق‌تر، آن را به‌روزرسانی خواهیم کرد.

کمی بعد شرکت اینترنتی اعلام کرد هرچند ماهواره از وسیله پرتاب جدا و روشن شده، ارتفاع آن بسیار کمتر از آن بود که عملیات با وجود پیشرانه های ابزار ادامه یابد و ماهواره از مدار خارج خواهد شد.