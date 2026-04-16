مازندران روی ریل تولید؛ پرچم اقتصادی بالا است

خبرگزاری مهر - گروه استانها: در شرایطی که کشور با فشارهای ناشی از جنگ تحمیلی آمریکایی -صهیونیستی و محدودیتهای داخلی مواجه است، مازندران با تکیه بر توان تولیدکنندگان و کشاورزان، نهتنها چراغ تولید را روشن نگه داشته بلکه با برنامههای حمایتی و تصمیمات جدید، مسیر رفع موانع و توسعه را با جدیت دنبال میکند.
مازندران این روزها تصویری روشن از پایداری تولید را به نمایش گذاشته است؛ استانی که در آن بیش از سه هزار واحد تولیدی کوچک و بزرگ با اشتغال مستقیم بیش از ۱۰۰ هزار نفر، در شرایطی نهچندان آسان به فعالیت ادامه میدهند.
افزایش هزینههای تولید، محدودیتهای تأمین مواد اولیه و چالشهای ناشی از تحریمها، اگرچه فشار مضاعفی بر واحدهای تولیدی وارد کرده، اما موجب توقف فعالیتها نشده و تولیدکنندگان این استان همچنان در میدان حضور دارند.
علی محمودی یکی از فعالان صنایع غذایی در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: شرایط تولید نسبت به گذشته سختتر شده اما توقف برای ما معنا ندارد و باید در این میدان بمانیم.
وی ادامه میدهد: تحریمها باعث شده مسیرهای جدیدی برای تأمین مواد اولیه و فروش محصولات پیدا کنیم و همین مسئله خلاقیت ما را افزایش داده است.
در بخش صنایع سلولزی نیز یکی از مدیران تولیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان میکند: با وجود محدودیتها تلاش کردهایم تولید را حفظ کنیم و حتی به دنبال توسعه بازارهای جدید هستیم.
وی اضافه میکند: انگیزه نیروی کار بالا است و همین موضوع به تداوم فعالیت واحدهای تولیدی کمک کرده است.
در کنار صنعت، بخش کشاورزی نیز بهعنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد مازندران، همچنان پویا باقی مانده است. تولیدکنندگان این بخش با وجود افزایش هزینهها و مشکلات صادراتی، از فعالیت دست نکشیدهاند.
یک تولیدکننده کشاورزی شرق استان در گفتگو با خبرنگار مهر میگوید: مشکلات زیاد است اما تولید را رها نکردهایم چون معیشت بسیاری از خانوادهها به این کار وابسته است.
وی تأکید میکند: اگر حمایتها بیشتر شود، میتوانیم تولید را افزایش داده و در بازارهای خارجی حضور پیدا کنیم.
در سطح مدیریتی نیز تأکید بر حمایت از تولید ادامه دارد.
استاندار مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط اقتصادی کشور میگوید: بخش عمدهای از واحدهای تولیدی استان فعال هستند و این نشاندهنده ظرفیت بالای اقتصادی مازندران است.
مهدی یونسی میافزاید: فعالان اقتصادی در خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارند و نقش مهمی در تأمین نیازهای جامعه ایفا میکنند.
استاندار ادامه میدهد: رویکرد ما در مدیریت استان، کاهش موانع، تسهیل فرآیندها و حمایت هدفمند از تولیدکنندگان است.
یونسی میگوید: دستیابی به خودکفایی در برخی محصولات نیازمند خروج از کشاورزی سنتی و حرکت به سمت مکانیزاسیون است.
وی ادامه میدهد: باید ظرفیتها و توانمندیهای موجود در استان را افزایش دهیم تا بهرهوری در این بخش ارتقا یابد.
در همین راستا، توجه به بخش کشاورزی بهعنوان یکی از اولویتهای اصلی در دستور کار قرار گرفته است. محمدجواد عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در حاشیه سفر به مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار میکند: مازندران قطب کشاورزی کشور است و باید به این استان نگاه ویژهای شود.
وی ادامه میدهد: در نشست با مدیران وزارت جهاد کشاورزی، اختصاص اعتبارات برای صندوق حمایت از محصولات کشاورزی به تصویب رسید.
عسکری میافزاید: ۵۰ همت اعتبار در قالب نقدینگی برای حمایت از بهرهبرداران اختصاص داده شده و مازندران بهعنوان پایلوت اجرای این برنامه انتخاب شده است.
غلامرضا شریعتی رئیس مجمع نمایندگان مردم مازندران در مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بر استفاده از ظرفیتهای جغرافیایی استان تأکید کرد.
وی میگوید: استفاده از ظرفیت دریای خزر برای واردات نهادههای کشاورزی میتواند به کاهش هزینهها و تسهیل تولید کمک کند
از سوی دیگر، تقویت چتر حمایتی کشاورزان نیز در دستور کار قرار دارد. باباخانی رئیس صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر اعلام میکند: اعتبارات این صندوق برای حمایت از ۲۰۶ نوع محصول در سال جاری از ۱۲ همت به ۳۰ همت افزایش یافته است.
وی میافزاید: این افزایش اعتبارات میتواند ریسک فعالیتهای کشاورزی را کاهش داده و امنیت خاطر بیشتری برای بهرهبرداران ایجاد کرد.
محمد ابراهیم تولایی معاون امور اقتصادی و گردشگری استانداری مازندران در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر رفع موانع فراروی تولید میگوید: حمایت از تولید یک فرآیند مستمر است و نباید تحت هیچ شرایطی متوقف شود.
تولایی یادآور شد: موضوعاتی همچون دریافت تسهیلات بانکی، نحوه بازپرداخت بدهیهای مالیاتی و مسائل مربوط به اراضی صنعتی در نشستی مورد بررسی قرار گرفت و راهکارهای اجرایی برای آنها ارائه شد.
وی گفت: همچنین بر استفاده از ظرفیتهای محلی برای تقویت بازار محصولات بومی تأکید کرد تا تولیدکنندگان بتوانند از این فرصت برای توسعه فعالیت خود بهره ببرند.
مازندران امروز نمونهای از همافزایی میان تولیدکنندگان، کشاورزان و مدیران است؛ همافزایی که نشان میدهد با تداوم حمایتها و برنامهریزی دقیق، میتوان از چالشها عبور کرد و مسیر توسعه را ادامه داد.
