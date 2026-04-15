علمداری: بناب ظرفیت بالای فرهنگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، زینب علمداری عصر چهارشنبه در جریان بازدید از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بناب، وضعیت فعالیت‌ها، نیازها و امکانات این مرکز را مورد بررسی قرار داد.

علمداری در این بازدید با قدردانی از توانمندی‌های مربیان و فعالیت‌های انجام‌شده، گفت ظرفیت‌های فرهنگی و انسانی بناب می‌تواند این شهرستان را به یکی از نقاط مؤثر در پرورش استعدادهای کودکان و نوجوانان تبدیل کند.

وی توجه به تقویت زیرساخت‌ها و به‌روزرسانی تجهیزات مراکز فرهنگی را ضروری دانست و اظهار داشت برنامه‌ریزی برای توسعه فعالیت‌ها و ارتقای کیفیت خدمات در بناب در دستور کار کانون قرار دارد. به گفته مدیرکل کانون، حمایت از برنامه‌های فرهنگی و ایجاد زمینه برای حضور گسترده‌تر کودکان و نوجوانان در فعالیت‌های تربیتی از اولویت‌های اصلی این مجموعه است.

در این بازدید، فرماندار بناب نیز با تأکید بر اهمیت نقش کانون در پرورش نسل آینده، خواستار توجه ویژه به تکمیل تجهیزات و رفع نیازهای موجود این مرکز شد.