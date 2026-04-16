۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۰:۰۸

پرنیان: ۳۲ واحد تولیدی آذربایجان‌شرقی هدف مستقیم حمله دشمن قرار گرفت

پرنیان: ۳۲ واحد تولیدی آذربایجان‌شرقی هدف مستقیم حمله دشمن قرار گرفت

تبریز- مدیرکل صمت آذربایجان شرقی از هدف قرار گرفتن مستقیم ۳۲ واحد تولیدی توسط دشمن صهیونی آمریکایی در استان خبر داد و گفت: روند تولید با وجود خسارت به ۲۴۰ واحد، متوقف نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، صابر پرنیان با اشاره به بازدید کارشناسان از ۲۰۰ واحد آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم، افزود: در این جنگ، ۲۴۰ واحد تولیدی، صنعتی و صنفی آذربایجان‌شرقی دچار خسارت شدند که از این تعداد، ۳۲ واحد مورد حمله مستقیم دشمن قرار گرفت.

پرنیان گفت: با تلاش صنعتگران و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، واحدهای تولیدی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازسازی و نوسازی خواهند شد.

وی با بیان اینکه طی ۴۰ روز گذشته جلسات متعددی برای تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری تولید برگزار شده، افزود: تامین مواد اولیه، منابع مالی، تسهیل امور گمرکی و رفع موانع تولید در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل صمت استان با تاکید بر پایداری جریان تولید و سرمایه‌گذاری حتی در دوران جنگ، اظهار امیدواری کرد: تجربیات حاصل از تسهیل فرآیندها در دوران جنگ، در دوران صلح نیز ادامه یابد و مسیر ارتقای جایگاه اقتصادی استان و کشور هموارتر گردد.

کد مطلب 6802353

