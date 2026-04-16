به گزارش خبرگزاری مهر، صابر پرنیان با اشاره به بازدید کارشناسان از ۲۰۰ واحد آسیب‌دیده از جنگ تحمیلی سوم، افزود: در این جنگ، ۲۴۰ واحد تولیدی، صنعتی و صنفی آذربایجان‌شرقی دچار خسارت شدند که از این تعداد، ۳۲ واحد مورد حمله مستقیم دشمن قرار گرفت.

پرنیان گفت: با تلاش صنعتگران و با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، واحدهای تولیدی در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازسازی و نوسازی خواهند شد.

وی با بیان اینکه طی ۴۰ روز گذشته جلسات متعددی برای تنظیم‌گری و سیاست‌گذاری تولید برگزار شده، افزود: تامین مواد اولیه، منابع مالی، تسهیل امور گمرکی و رفع موانع تولید در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل صمت استان با تاکید بر پایداری جریان تولید و سرمایه‌گذاری حتی در دوران جنگ، اظهار امیدواری کرد: تجربیات حاصل از تسهیل فرآیندها در دوران جنگ، در دوران صلح نیز ادامه یابد و مسیر ارتقای جایگاه اقتصادی استان و کشور هموارتر گردد.