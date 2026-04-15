به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از بازار کهنه قم با اشاره به نقش بناهای تاریخی در توسعه گردشگری استان اظهار کرد: احیای این مجموعه ارزشمند می‌تواند زمینه افزایش ماندگاری زائران و مسافران را فراهم کرده و در ادامه به رونق اقتصادی استان منجر شود.



وی با اشاره به یکی از چالش‌های اصلی حوزه گردشگری قم افزود: یکی از مسائل اساسی در این بخش، کوتاه بودن مدت حضور زائران در شهر است، به گونه‌ای که بخش زیادی از مسافران پس از زیارت حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران، تنها چهار تا پنج ساعت در قم توقف دارند و سپس شهر را ترک می‌کنند.



استاندار قم ادامه داد: این میزان ماندگاری با توجه به ظرفیت‌های گسترده فرهنگی، تاریخی و مذهبی قم، بسیار پایین است و لازم است با معرفی جاذبه‌های متنوع استان، شرایط برای حضور طولانی‌تر زائران فراهم شود.



وی گفت: اگر بتوانیم سایر مراکز و ظرفیت‌های گردشگری قم را به‌درستی به زائران و مسافران معرفی کنیم، بدون تردید این امر به افزایش رونق اقتصادی استان و تحرک بیشتر در بخش خدمات و گردشگری منجر خواهد شد.



بهنام‌جو با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها در این مسیر تصریح کرد: برای دستیابی به این هدف، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، بهسازی فضاهای مورد نیاز و مرمت اماکن تاریخی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است‌ و قم از ویژگی‌های منحصر به‌فردی برخوردار است و باید تلاش کنیم این شهر به نمایشگاه بزرگ تاریخ اسلام تبدیل شود تا گردشگران بتوانند از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی گسترده آن بهره‌مند شوند.



وی بازار کهنه قم را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های تاریخی شهر دانست و افزود: این مجموعه ارزشمند از جمله فضاهایی است که می‌تواند در افزایش حضور و ماندگاری زائران نقش‌آفرین باشد و در همین راستا، شهرداری قم در کنار اداره‌کل میراث فرهنگی مسئولیت بهسازی، مرمت و احیای این بازار تاریخی را بر عهده گرفته است.



استاندار قم با اشاره به تعامل مناسب میان دستگاه‌های اجرایی گفت: هم‌افزایی مطلوبی میان شهرداری و میراث فرهنگی شکل گرفته که نتیجه آن، تسریع در تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های گردشگری بوده است و این روند باید با فراهم‌سازی زمینه حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تقویت شود.



وی افزود: اکنون لازم است بستر لازم برای ورود بخش خصوصی به طرح‌های گردشگری و تاریخی استان فراهم شود تا با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران، روند احیا و بهره‌برداری از این اماکن با سرعت بیشتری دنبال شود.



بهنام‌جو در پایان با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی استان خاطرنشان کرد: قم از نیروهای خلاق، توانمند و صاحب ایده برخوردار است که می‌توانند در کنار شهرداری و میراث فرهنگی، اقدامات مؤثری در مسیر توسعه گردشگری انجام دهند و بخشی از نیازهای توسعه‌ای استان را پاسخ دهند.