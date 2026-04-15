۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۴۸

احیای بازار کهنه، ماندگاری زائران و رونق اقتصادی قم را تقویت می‌کند

قم- استاندار قم احیای بازار کهنه را یکی از محورهای مهم افزایش ماندگاری زائران و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و فرهنگی استان عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر بهنام‌جو عصر چهارشنبه در حاشیه بازدید از بازار کهنه قم با اشاره به نقش بناهای تاریخی در توسعه گردشگری استان اظهار کرد: احیای این مجموعه ارزشمند می‌تواند زمینه افزایش ماندگاری زائران و مسافران را فراهم کرده و در ادامه به رونق اقتصادی استان منجر شود.

وی با اشاره به یکی از چالش‌های اصلی حوزه گردشگری قم افزود: یکی از مسائل اساسی در این بخش، کوتاه بودن مدت حضور زائران در شهر است، به گونه‌ای که بخش زیادی از مسافران پس از زیارت حرم مطهر حضرت معصومه (س) و مسجد مقدس جمکران، تنها چهار تا پنج ساعت در قم توقف دارند و سپس شهر را ترک می‌کنند.

استاندار قم ادامه داد: این میزان ماندگاری با توجه به ظرفیت‌های گسترده فرهنگی، تاریخی و مذهبی قم، بسیار پایین است و لازم است با معرفی جاذبه‌های متنوع استان، شرایط برای حضور طولانی‌تر زائران فراهم شود.

وی گفت: اگر بتوانیم سایر مراکز و ظرفیت‌های گردشگری قم را به‌درستی به زائران و مسافران معرفی کنیم، بدون تردید این امر به افزایش رونق اقتصادی استان و تحرک بیشتر در بخش خدمات و گردشگری منجر خواهد شد.

بهنام‌جو با تأکید بر ضرورت تقویت زیرساخت‌ها در این مسیر تصریح کرد: برای دستیابی به این هدف، توسعه زیرساخت‌های گردشگری، بهسازی فضاهای مورد نیاز و مرمت اماکن تاریخی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است‌ و قم از ویژگی‌های منحصر به‌فردی برخوردار است و باید تلاش کنیم این شهر به نمایشگاه بزرگ تاریخ اسلام تبدیل شود تا گردشگران بتوانند از ظرفیت‌های فرهنگی و تاریخی گسترده آن بهره‌مند شوند.

وی بازار کهنه قم را یکی از مهم‌ترین ظرفیت‌های تاریخی شهر دانست و افزود: این مجموعه ارزشمند از جمله فضاهایی است که می‌تواند در افزایش حضور و ماندگاری زائران نقش‌آفرین باشد و در همین راستا، شهرداری قم در کنار اداره‌کل میراث فرهنگی مسئولیت بهسازی، مرمت و احیای این بازار تاریخی را بر عهده گرفته است.

استاندار قم با اشاره به تعامل مناسب میان دستگاه‌های اجرایی گفت: هم‌افزایی مطلوبی میان شهرداری و میراث فرهنگی شکل گرفته که نتیجه آن، تسریع در تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های گردشگری بوده است و این روند باید با فراهم‌سازی زمینه حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی تقویت شود.

وی افزود: اکنون لازم است بستر لازم برای ورود بخش خصوصی به طرح‌های گردشگری و تاریخی استان فراهم شود تا با استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاران، روند احیا و بهره‌برداری از این اماکن با سرعت بیشتری دنبال شود.

بهنام‌جو در پایان با اشاره به ظرفیت نیروی انسانی استان خاطرنشان کرد: قم از نیروهای خلاق، توانمند و صاحب ایده برخوردار است که می‌توانند در کنار شهرداری و میراث فرهنگی، اقدامات مؤثری در مسیر توسعه گردشگری انجام دهند و بخشی از نیازهای توسعه‌ای استان را پاسخ دهند.

