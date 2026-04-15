حملات هوایی ارتش صهیونیستی به جنوب لبنان، ۱۰ شهید برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حملات هوایی ارتش اشغالگر صهیونیستی به شهرهای «صور»، «انصاریه» و «جباع» منجر به شهادت ۱۰ شهروند و مجروح شدن ۵ تن دیگر شده است.

همزمان، این شبکه از موج جدید حملات هوایی به شهرک‌های «عیتا الجبل»، «جویا»، «کفررمان»، «حاریص»، «الزراریه»، «مزرعه مشرف» و اطراف شهرک «باتولیه» در جنوب لبنان خبر داد.

بر اساس این گزارش، علاوه بر حملات هوایی، ارتش رژیم صهیونیستی دست به حملات توپخانه‌ای گسترده‌ای علیه منطقه «عریض دبین» و شهر «بنت‌جبیل» زده است.