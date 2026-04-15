۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۰:۵۵

حملات هوایی ارتش صهیونیستی به جنوب لبنان، ۱۰ شهید برجای گذاشت

به دنبال حملات هوایی ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف جنوب لبنان، چندین نفر شهید و چند نفر دیگر نیز زخمی شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد حملات هوایی ارتش اشغالگر صهیونیستی به شهرهای «صور»، «انصاریه» و «جباع» منجر به شهادت ۱۰ شهروند و مجروح شدن ۵ تن دیگر شده است.

همزمان، این شبکه از موج جدید حملات هوایی به شهرک‌های «عیتا الجبل»، «جویا»، «کفررمان»، «حاریص»، «الزراریه»، «مزرعه مشرف» و اطراف شهرک «باتولیه» در جنوب لبنان خبر داد.

بر اساس این گزارش، علاوه بر حملات هوایی، ارتش رژیم صهیونیستی دست به حملات توپخانه‌ای گسترده‌ای علیه منطقه «عریض دبین» و شهر «بنت‌جبیل» زده است.

    • IR ۰۸:۳۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۷
      خدالعنتشون کنه وبه حساب اعمالشون برسند وبه اهدافشون نرسند

