انفجار پهپاد انتحاری در اربیل عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرنگار المیادین در عراق اعلام کرد که یک پهپاد انتحاری در منطقه «وادی الآنه» واقع در استان اربیل در شمال این کشور منفجر شده است.

تا این لحظه جزئیات بیشتری از خسارات یا تلفات احتمالی ناشی از انفجار این پهپاد مخابره نشده است.