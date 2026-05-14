به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، منابع امنیتی عراقی از حملات پهپادی به اردوگاه‌های جریان های تروریستی مخالف ایران در شمال اربیل خبر دادند.

شبکه خبری صهیونیستی یافا نیز مدعی شد که یک حمله هوایی پهپادی، اردوگاهی متعلق به مخالفان ایران در شمال اربیل را هدف قرار داده است. به گفته این منابع، این حمله انبار سلاح و مهمات داخل اردوگاه را هدف قرار داد، اما تلفاتی گزارش نشده است. این منابع گفتند: اردوگاه جژنیکان در اربیل هدف قرار گرفت.

براساس گزارش این رسانه صهیونیستی، یک حزب تروریستی مخالف ایران، حمله به مقر جژنیکان وابسته به این حزب در نزدیکی اربیل با دو پهپاد را تایید کرده است.

منطقه اقلیم کردستان عراق در سال های اخیر به مقر گروهک های تروریستی مخالف ایران تبدیل شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه اعتراف کرد که به این گروه ها برای حمله به جمهوری اسلامی در راستای تجزیه جغرافیای ایران سلاح داده است.