سردار جوانی: مقاومت ملت ایران ساختار قدرت منطقه را تغییر داد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله جوانی شامگاه چهارشنبه در اجتماع مردم رودسر با اشاره به نقش برجسته مقاومت ملت ایران در تحولات منطقه اظهار کرد: مقاومت ملت ایران، ساختار قدرت منطقه را تغییر داد.
وی حضور مردم در تجمعات اخیر را «نماد جهاد فی سبیلالله» عنوان کرد و گفت: مردان ما، زنان ما، خردسالان ما و افراد مختلف در همه اصناف و مشاغل در سراسر کشور که با ایمان و اطمینان وارد میدان شدهاند، همه مجاهد شدهاند و خداوند نصرت خود را بر آنان نازل کرده است.
معاون سیاسی سپاه با بیان اینکه هیچکس تصور نمیکرد ملت ایران بتواند در برابر فشارهای آمریکا مقاومت کند، افزود: ایمان مردم موجب شد که در برابر بزرگترین قدرت جهانی بایستند و دنیا را متحیر کنند.
وی با اشاره به آیات قرآن و مفاهیم دینی، مجاهدت مردم را «ادای حق جهاد» دانست و گفت: فرشتگان آسمان امروز شهادت میدهند که ملت ایران حق جهاد را ادا میکند.
ولایت فقیه، ولایت الهی است
سردار جوانی در ادامه با اشاره به وصیتنامه شهید قاسم سلیمانی، ولایت فقیه را «ولایت الهی» دانست و گفت: ملت ایران شاکر است که تحت پرچم ولیالله قرار دارد.
وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران را از سلطه آمریکا خارج کرد و همین موضوع آغاز دشمنیها بود، افزود: دلیل دشمنی آمریکا و متحدانش قدرتهای جهانی از آن جهت با ملت ایران دشمنی میکنند که این ملت میخواهد مستقل باشد، پیشرفت کند و عزت داشته باشد.
معاون سیاسی سپاه با اشاره به سخنان رهبر انقلاب درباره «دعوا با آمریکا»، گفت: آمریکا میخواهد ایران را دوباره ببلعد، اما ملت ایران مانع این سلطهجویی است.
وی با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنگهای اخیر، چون ۱۲ روزه، اغتشاشات و جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: در این جنگها، دشمن شکستهای راهبردی خورده و ملت ایران به پیروزیهای راهبردی دست یافته است.
نصرت الهی رمز پیروزی در نبرد رمضان
سردار جوانی با بیان اینکه آنچه در نبرد رمضان مشاهده کردید، همه با نصرت الهی بود، گفت: این ملت و رزمندگان این ملت در میدان، از جنس کسانی هستند که خداوند فرمود: «وَ مَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَ لَـٰکِنَّ اللَّـهَ رَمَیٰ». این شما نیستید که موشکها را به پایگاههای دشمن در کشورهای منطقه پرتاب میکنید، بلکه خداوند است که تیرهای شما را به هدف مینشاند و همه را متحیر میکند.
وی با اشاره به اینکه ترامپ با توهم، غرور و خودبرترپنداری، نمیتوانست واقعیتها را ببیند، افزود: نتانیاهو موفق شد او را فریب بدهد و وارد جنگ با ملتی کند که او این ملت را نمیشناسد.
سردار جوانی با بیان اینکه ترامپ به دلیل توهم و غرور، موفق شد فریب بخورد، گفت: ترامپ اعتراف کرد که آمریکا در ۴۷ سال گذشته نتوانسته بر ایران غلبه کند. رهبر انقلاب نیز با اطمینان فرمودند که او هم نخواهد توانست.
وی با اشاره به توان دفاعی ایران، افزود: پایگاههایی که آمریکا پنجاه سال برای آنها تلاش کرده بود، امروز فرو ریخته است. ایران به یک قدرت جهانی تبدیل شده و آمریکا در سراشیبی افول قرار گرفته است.
ایران کشور تحریمناپذیر است
معاون سیاسی سپاه با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک ایران، اظهار کرد: ایران کشور تحریمناپذیر است و هیچ محاصرهای نمیتواند آن را متوقف کند.
وی به هشدارهای اخیر فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا اشاره کرد و گفت: اگر محاصره دریایی ادامه یابد، واکنش نیروهای جمهوری اسلامی محدود به خلیج فارس نخواهد بود.
سردار جوانی آینده ایران را «روشن» توصیف کرد و گفت: ملت ایران عاشورایی است و شکست ندارد. دشمن آمده بود ملت ایران را تسلیم کند، اما امروز خود مجبور به تسلیم در برابر اراده ملت ایران است.
وی با اشاره به نقش ولایت فقیه گفت: پشتیبانی از ولایت فقیه موجب میشود کشور آسیب نبیند. امروز دست خدا عیان شده و نسل جوان پای کار انقلاب ایستاده است.
