سردار جوانی: دشمن در جنگ رمضان با قدرت جهانی ایران مواجه شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یدالله جوانی شامگاه سه شنبه در اجتماع مردم رشت اظهار کرد: امروز ما یک ملت مجاهد داریم، نه یک گروه، نه یک تشکل، نه مجموعه‌ای ارتش و نه مجموعه‌ای بسیج. مردان ما، زنان ما، خردسالان ما و افراد مختلف در همه اصناف و مشاغل در سراسر کشور، همه مجاهد شده‌اند. این معنای همان کلام خداست که فرمود: «و جاهدو فی الله حق جهاده».

وی افزود: لباس شما، لباس جهاد است، با هر رنگی و با هر شکلی و در هر صنفی. این صحنه‌های زیبا در تاریخ نمونه نداشته است. مجاهد فی سبیل الله همان کسانی هستند که خداوند برای آنان فضیلت اجر عظما و پاداش بزرگتر قرار داده است.

معاون سیاسی سپاه تصریح کرد: آنچه در این نبرد رمضان مشاهده کردید، همه با نصرت الهی بود. چرا که این ملت و رزمندگان این ملت در میدان، از جنس کسانی هستند که خداوند فرمود: «و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رما». این شما نیستید که موشک‌ها را به پایگاه‌های دشمن در کشورهای منطقه پرتاب می‌کنید، بلکه خداوند است که تیرهای شما را به هدف می‌نشاند و همه را متحیر می‌کند.

سردار جوانی تأکید کرد: قدر این لحظه‌ها را بدانیم. این باب را خداوند بر روی شما گشوده است، باب جهان. فرقی نمی‌کند در سنگر دیپلماسی باشید یا در خیابان‌ها و میادین. این یک جبهه است و این جبهه یک فرمانده دارد و آن فرمانده، ولایت‌اش ولایت الله است. دیروز امامین انقلاب و امروز رهبر سوم جمهوری اسلامی که از جنس امام کبیر و امام شهید است، دشمن را به شدت نگران کرده است.

وی با اشاره به تاریخ انقلاب گفت: دشمنان ما تصور می‌کردند همانند دیگر انقلاب‌ها، با رحلت امام، ما هم به انحراف کشیده می‌شویم. اما در سال ۶۸، خبرگان رهبری کسی را انتخاب کرد که در ۳۸ سال رفتار و مواضع و عمل او، شعار مردم در سال ۶۷ را اثبات کرد. برگردیم به سال ۶۸ که مردم شعار دادند: «خامنه‌ای، خمینی دیگر است». امروز دشمن در این سال‌ها تصور می‌کرد جوان در ایران نگاه دیگری پیدا کرده است.

محاسبات غلط ترامپ؛ از توهم تسخیر ایران تا تحقیر در جنگ رمضان

سردار جوانی در ادامه با اشاره به تحلیل دشمن از وضعیت ایران گفت: دشمن تصور می‌کرد با زدن رهبری و همزمان با صدها فروند جنگنده و زدن مراکز حساس، این سرزمین بی‌دفاع خواهد شد. تصور می‌کرد ساختارهای نظامی و دفاعی و سیاسی ایران فرو می‌ریزد و مردم به خیابان می‌آیند و به کمک دشمن می‌روند. همچنین گروهک‌های تروریستی تجزیه‌طلب در کردستان، سیستان و بلوچستان و دیگر جاها وارد می‌شوند و ظرف دو سه روز ایران را تسخیر و تکه‌پاره می‌کنند و جنگ داخلی راه می‌افتد. او آرام یک ایران بدون هسته‌ای، بدون قدرت دفاعی و بدون رهبر را برای خود سلطه می‌یابد و دست به یغما می‌برد.

وی افزود: ترامپ با توهم، غرور و خودبرترپنداری، نمی‌توانست واقعیت‌ها را ببیند. نتانیاهو موفق شد او را فریب بدهد و وارد جنگ با ملتی کند که او این ملت را نمی‌شناسد. آقای جان کری، وزیر امور خارجه در دولت اوباما، با صراحت گفت نتانیاهو چندین رئیس‌جمهور آمریکا را می‌خواست فریب بدهد. بوش فریب نخورد، اوباما فریب نخورد، بایدن فریب نخورد. نتانیاهو دنبال این بود که در دولت اوباما، بایدن و بوش به ایران حمله شود، اما آنها اندک شناختی داشتند. اما ترامپ به دلیل توهم و غرور، موفق شد فریب بخورد.

معاون سیاسی سپاه تصریح کرد: ترامپ با اطمینان این جنگ را آغاز کرد، اما چه اتفاقی افتاد؟ این ملت محکم مقاوم ایستاد. مقام معظم رهبری فرمودند: «آری، رئیس‌جمهور آمریکا نکته‌ای را گفته که ۴۷ سال است آمریکا می‌خواهد ایران و جمهوری اسلامی را براندازد، نتوانسته. ما این کار را خواهیم کرد.» مقام معظم رهبری فرمودند: «بله، خوب است اعتراف می‌کنید که ۴۷ سال است هرچه در توان داشتید به میدان آوردید، نتوانستید. اما من می‌گویم تو هم نمی‌توانی این کار را انجام بدهی.»

نتیجه این جنگ، افول قدرت آمریکا را به نمایش گذاشت

سردار جوانی گفت: دشمن خود کاری کرد که ما برای بالا رفتن نیاز داشتیم. دشمن حماقت کرد. تصور می‌کرد با آوردن همه امکانات و تجهیزات و یک حمله ظالمانه و ناجوانمردانه و غیرقانونی و این تخریب‌ها، برای همیشه از خیال یک ملت به میدان آمده آسوده خاطر شود. اما غافل از اینکه سنت خدا این است که جبهه اسلام، وقتی مردان و زنانش در میدان باشند و پشتیبان ولایت باشند، خدا این جبهه را یاری خواهد کرد.

وی در ادامه به سردار شهید سلامی اشاره کرد و افزود: این فرمانده اندیشمند و شهید سپاه، بارها در جلساتی که توفیق بود در محضرشان باشیم و در آخرین جلسات، جنگ را اجتناب‌ناپذیر می‌دانستند، اما با اطمینان که سنت خدا این است که اگر جامعه اسلامی بخواهد رشد بکند، قوی بشود و قدرتمند بشود، باید از میان برق شمشیرهایی که با هم تلاقی می‌کنند عبور کند. اگر قرار است این ملت نمونه باشد، ظهور کند و قدرت برتر در جهان باشد، باید از قیام، انفجارها، تخریب‌ها و ددمنشی‌ها عبور بکند. ما در حال عبور پیروزمندانه از این معرکه هستیم.

معاون سیاسی سپاه تأکید کرد: آنچه دشمن تصور نمی‌کرد این بود که نتیجه این جنگ، افول قدرت آمریکا و ظهور یک قدرت جهانی به نام ایران شود. استراتژیست‌ها، اندیشکده‌ها و رسانه‌های جهان اعتراف می‌کنند که ظرف یک ماه، یک قدرت جهانی به نام ایران ظهور کرده است. امروز خود آمریکایی‌ها با کنایه و تمسخر به ترامپ می‌گویند: دنبال چی بودی؟ به دنبال براندازی در ایران بودی؟ تصرف ایران بودی؟ تو دنبال تضعیف ایران بودی؟ حالا اولویت شده باز کردن تنگه هرمز! تو چقدر حقیری، چقدر ضعیفی، چقدر ناتوانی! به سد ملت ایران برخورد کردی.

سردار جوانی در پایان با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری خطاب به جوانان گفت: جوانان عزیز، دختران عزیز، پسران عزیز، این را خوب بفهمید و به دیگران هم بگویید. اصل داستان این نبرد این است که ۴۷ سال است آمریکا می‌خواهد ایران را ببلعد، اما ملت ایران مانع این بلعیدن است. درود خدا بر شما ملت ایران که انقلاب اسلامی، استکبار و استعمار و به ویژه آمریکا را بیرون کردید و امروز نیز مانع از بلعیده شدن ایران هستید. وعده الهی «اِن یَنصُرکُمُ اللَّهُ فَلا غالِبَ لَکُم» شامل حال شماست و هیچ نیرویی بر شما غلبه نخواهد کرد.