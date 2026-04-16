خیزش تندباد و کاهش دمای هوا در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تحلیل نقشه‌های پیش‌یابی و با توجه به حاکمیت گرادیان فشاری در شرق کشور، تا پایان هفته جاری وزش باد شدید و تندباد همراه با گرد و خاک، پدیده غالب در سطح استان خراسان جنوبی خواهد بود. این وضعیت در مناطق مستعد، موجب کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا خواهد شد.

هشدار یخبندان در نقاط سردسیر

بررسی بولتن هواشناسی حاکی از روند کاهشی دمای هوا در روزهای پیش‌رو است. طبق این پیش‌بینی، احتمال وقوع یخبندان شبانه در شهرستان‌های سردسیر از جمله سربیشه (با دمای صفر درجه) وجود دارد. با این حال، از روز یکشنبه موج جدید افزایش دما آغاز شده و دمای هوا در مناطقی مانند طبس به ۳۵ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

جزئیات جوی شهرستان‌ها

در بیرجند، مرکز استان، دمای هوا تا اواخر هفته به ۲۱ درجه کاهش می‌یابد. همچنین برای شهرهایی نظیر حاجی‌آباد زیرکوه و اسدیه، وزش باد شدید و گرد و غبار پیش‌بینی شده است. در سایر مناطق از جمله فردوس، قائنات و نهبندان نیز آسمان در روزهای جمعه و شنبه کمی ابری همراه با وزش باد در ساعات شب خواهد بود.

با توجه به پیش‌بینی وزش تندباد، توصیه می‌شود نسبت به استحکام سازه‌های موقت و پوشش گلخانه‌ها اقدام شده و کشاورزان در مناطق سردسیر، تمهیدات لازم را برای مقابله با سرمازدگی محصولات اتخاذ کنند. شرایط جوی استان فعلاً ناپایدار است و انتظار می‌رود از روز یکشنبه از شدت بادها کاسته شود.