۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

معقولی: افزایش دما و وزش باد در گلستان؛ دریا مواج می‌شود

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم پایداری جوی تا اوایل هفته آینده خبر داد و گفت: در این مدت افزایش دما، وزش باد در برخی ساعات و مواج بودن دریا پیش‌بینی می‌شود.

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: از امروز تا اوایل هفته آینده، شرایط جوی استان غالباً پایدار خواهد بود.

وی افزود: طی این مدت در برخی ساعات، به‌ویژه امشب، افزایش سرعت وزش باد در نقاط مختلف استان مورد انتظار است.

معقولی با اشاره به وضعیت دما گفت: روند دمایی در روزهای آینده افزایشی خواهد بود و پیش‌بینی می‌شود از اوایل هفته آینده، هوای استان به‌نسبت گرم‌تر شود.

کارشناس هواشناسی گلستان همچنین خاطرنشان کرد: دریا از بعدازظهر امروز پنجشنبه تا صبح شنبه مواج خواهد بود و لازم است فعالان دریایی تمهیدات لازم را در نظر بگیرند.

کد مطلب 6802592

