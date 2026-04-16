آسمان همدان صاف و نیمه ابری خواهد بود؛ پیش بینی وزش باد

محمدحسن باقری‌شکیب روز پنجشنبه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس آخرین داده‌ها و نقشه‌های هواشناسی، شرایط جوی استان برای امروز و فردا عمدتاً صاف تا نیمه‌ابری خواهد بود، اظهار کرد: از بعدازظهر امروز، افزایش سرعت وزش باد پیش‌بینی می‌شود و در نواحی مرتفع و کوهستانی احتمال وقوع باد شدید نیز وجود دارد.

وی با اشاره به تغییرات تدریجی شرایط جوی بیان کرد: از روز شنبه، افزایش تدریجی ابر در سطح استان آغاز شده و انتظار می‌رود از روز یکشنبه، بارش‌های پراکنده و گاهی گسترده باران در بیشتر شهرستان‌های استان رخ دهد.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان افزود: این سامانه بارشی تا اواسط هفته آینده در استان فعال خواهد بود و موجب افزایش دما و کاهش نوسانات دمایی شبانه‌روزی می‌شود.

وی ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در روزهای آینده، روند افزایش دمای هوا در نقاط مختلف استان محسوس خواهد بود، به ویژه در ساعات روز که دمای بیشینه در برخی مناطق چند درجه افزایش خواهد یافت.

باقری شکیب با اشاره به ثبت دماهای شبانه‌روزی در ۲۴ ساعت گذشته گفت: شهرستان‌های اسدآباد، نهاوند و فامنین با ۱۸ درجه سانتی‌گراد بالای صفر، گرم‌ترین نقاط استان بودند.

وی افزود:همدان و گل‌تپه با ثبت دمای ۲ درجه سانتی‌گراد زیر صفر، سردترین نقاط استان گزارش شدند و بیشینه دمای هوای شهر همدان نیز در این مدت ۱۷ درجه سانتی‌گراد بالای صفر ثبت شده است که نشان‌دهنده اختلاف محسوس دمای شب و روز در این شهر است.

کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان همدان در پایان تاکید کرد: با توجه به افزایش سرعت باد در برخی مناطق و آغاز بارش‌ها از اوایل هفته آینده، شهروندان و به ویژه کشاورزان، توصیه‌های هواشناسی را دنبال کرده و تمهیدات لازم را برای مدیریت فعالیت‌های زراعی و باغی در نظر بگیرند.