عارف: دولتِ «دفاع و سازندگی» هم برای دفاع برنامه دارد و هم برای ساختن

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا عارف در ادامه دیدارهای منظم اعضای کابینه در نشست‌هایی با وزرای نفت، صمت، راه و شهرسازی و رئیس سازمان برنامه و بودجه، تازه‌ترین گزارش‌های مربوط به خسارات ناشی از تجاوز نظامی رژیم اسرائیل و آمریکا و روند بازسازی زیرساخت‌ها را دریافت و دستورات لازم را برای تأمین نیازهای مردم صادر کرد.



صنعت نفت ایران حتی در دوران جنگ تحمیلی هم تعطیل نشد

عارف در دیدار وزیر نفت، پس از ارائه گزارش محسن پاک‌نژاد درباره آسیب‌ها به برخی تأسیسات و اقدامات انجام شده برای تداوم فعالیت‌ها، یادآور شد: در دوران جنگ تحمیلی نیز صدام و شرکایش آسیب‌های جدی به صنعت نفت زدند، اما این صنعت حتی یک روز هم تعطیل نشد.

وی با یادآوری تجربه مدیریت بحران در دوران جنگ تحمیلی و حملات دشمن به ذخایر سوخت تهران، اظهار کرد: در آن دوران نیز ایران توانست شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کند که مردم به زندگی عادی خود ادامه دهند؛ امروز نیز همان انسجام میان مردم و دولت، ضامن عبور از شرایط و شکست توطئه‌های دشمن است.

از ظرفیت‌های ملی برای انتقال کالا و جبران سریع خسارات بهره‌گیری شود

معاون اول رئیس‌جمهوری در دیدار فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی با بررسی روند بازسازی خطوط راه‌آهن، اقدامات دشمن در هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی را مصداق «جنایت جنگی» خواند.

وی با قدردانی از مهندسان ایرانی و کارکنان وزارت راه، بازسازی سریع خطوط ریلی را افتخارآمیز خواند و بر لزوم بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های ملی برای انتقال کالا و جبران سریع خسارات تأکید کرد.

پایداری تولید و مدیریت هوشمند بازار

عارف در نشست با محمد اتابک، وزیر صمت هم پس از دریافت گزارش خسارات بخش صنعت، از ایستادگی صنعتگران، بازاریان و اصناف در این شرایط حساس قدردانی کرد و بازسازی فوری واحدهای تولیدی و مدیریت هوشمند بازار را دو اولویت اساسی برای صیانت از معیشت جامعه برشمرد.

بررسی اقدامات سازمان برنامه و بودجه و تخصیص منابع

در ادامه این نشست‌ها حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از اقدامات این سازمان برای پشتیبانی از دستگاه‌های اجرایی ارائه کرد.

معاون اول رئیس‌جمهوری در این نشست با بررسی روند تخصیص منابع برای جبران سریع خسارات و پشتیبانی از معیشت مردم، دستورات لازم برای اولویت‌بندی بودجه‌ای پروژه‌های بازسازی و تامین نیازهای زندگی مردم را صادر کرد.

ترامپ، آمریکا را به استان هفتم اسرائیل بدل کرده است

عارف در جمع‌بندی این دیدارها با انتقاد از سیاست‌های آمریکا اظهار کرد: ما به عزت و استقلال کشورمان افتخار می‌کنیم؛ امروز سران کاخ سفید که با شعار «اول آمریکا» روی کار آمدند، عملاً این کشور را به استان هفتم اسرائیل تبدیل کرده‌اند و حتما مردم آمریکا از اینکه کشورشان استقلال ندارد، ناراحتند.

وی با اشاره به تاب‌آوری بالای ایران در برابر تکانه‌های خارجی تصریح کرد: برخلاف ترامپ که نه استراتژی و نه برای کارهایش فکر و برنامه‌ای دارد، ما هم استراتژی روشن و هم برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت تدوین شده داریم.

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین یادآور شد: ما دولت «دفاع و سازندگی» هستیم؛ همان‌طور که برای دفاع جانانه برنامه داریم و از «میدان» و زندگی مردم پشتیبانی، با تمام توان خسارات را جبران می‌کنیم و ایران را می‌سازیم.

