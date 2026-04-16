به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، محمد شکیبینسب، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و هادی حقشناس، استاندار گیلان در نشستی مشترک ضمن بررسی مسائل راهبردی بنادر این استان بر ضرورت ارتقای ظرفیت بنادر گیلان برای ایفای نقش محوری در کریدور شمال – جنوب تاکید کردند.
در این نشست، شکیبینسب، مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با تاکید بر جایگاه راهبردی بنادر گیلان در اقتصاد کشور گفت: شتاببخشی به توسعه زیرساختهای لجستیکی و تجهیزاتی استان، ضرورتی غیرقابلانکار برای تثبیت نقش محوری ایران در کریدور بینالمللی شمال-جنوب و تسهیل تجارت در دریای خزر است.
شکیبی نسب با اشاره به آخرین وضعیت پروژههای عمرانی در بنادر شمال کشور، از نگاه تخصصی و پیگیریهای استاندار گیلان قدر دانی کرد و نسبت به تخصیص اعتبارات لازم برای ارتقای توان لجستیکی بنادر گیلان قول مساعد داد.
معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی همچنین بر لزوم نوسازی تجهیزات تخلیه و بارگیری و تکمیل زیرساختهای مواصلاتی متصل به بنادر گیلان تاکید کرد.
موقعیت گیلان و نقش بنادر آن
استاندار گیلان نیز در این نشست با اشاره به موقعیت بینظیر گیلان و نقش مهم بنادر این استان در اقتصاد ملی، اظهار کرد: با توجه ضرورت فعالسازی کامل کریدور شمال-جنوب، توسعه بنادر گیلان تنها یک موضوع استانی نیست، بلکه یک ضرورت برای استمرار تجارت خارجی و تأمین کالاهای اساسی کشور محسوب میشود.
هادی حق شناس گفت: امروز دریای خزر یک فرصت استثنایی تجاری است، لذا آمادگی داریم با همکاری سازمان بنادر و دریانوردی، ظرفیت پذیرش کالا در بنادر شمالی را به حداکثر رسانده و گیلان را به هاب اصلی صادرات و واردات منطقه تبدیل کنیم.
وی با تاکید بر لزوم توجه به لایروبی بنادر گیلان بیان کرد: تسریع در عملیات لایروبی، بهبود فرآیندهای گمرکی در بنادر و حمایت از سرمایهگذاری بخش خصوصی در ایجاد انبارهای مکانیزه و سیلوهای غلات میشود.
بنابر این گزارش، در این جلسه پروژههای کلان توسعهای و تقویت زیرساختهای لجستیکی استان راهکارهای عملیاتی و موانع اجرایی برخی پروژههای نیمهتمام بندری استان مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات مقتضی جهت تسریع در روند تکمیل آنها اتخاذ شد.
