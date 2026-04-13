آغاز کریدور ترانزیتی ایران - پاکستان با ارسال اولین محموله به ازبکستان

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های پاکستانی از ارسال نخستین محموله تجاری از مبدأ پاکستان به ازبکستان از طریق مسیر جمهوری اسلامی ایران خبر دادند و این اقدام به‌معنای آغاز رسمی فعالیت کریدور ترانزیتی میان پاکستان و ایران ارزیابی شده است.

بر اساس اعلام این رسانه‌ها، نخستین محموله صادراتی شامل گوشت منجمد بوده که از طریق کامیون‌های یخچال‌دار به تاشکند، پایتخت ازبکستان، منتقل شده است.

ثنااله ابرو، مدیر گمرک تجارت ترانزیت پاکستان در گفتگو با روزنامه «اکسپرس تریبون» اظهار کرد: محموله اولیه شامل گوشت منجمد بوده که با استفاده از کامیون‌های یخچال‌دار به تاشکند منتقل شده است.

وی افزود: در چارچوب این کریدور، محموله‌های صادراتی پاکستان از طریق بندر گوادر و عبور از خاک ایران به کشورهای آسیای میانه ارسال خواهند شد.

مدیر گمرک تجارت ترانزیت پاکستان در پایان خاطرنشان کرد: عملیاتی شدن این کریدور علاوه بر تسریع رشد اقتصادی پاکستان، موجب افزایش حجم ترافیک تجاری در بنادر این کشور نیز خواهد شد.