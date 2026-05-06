نشست «آزمایش سامانه یکپارچه عملیات بندری» در بندر امام برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت راه و شهرسازی، نشست بررسی و آزمایش «سامانه یکپارچه عملیات بندری» (IPAS) با حضور معاون امور بندری و اقتصادی و رؤسای ادارات مرتبط بنادر خوزستان و نمایندگان راهبران پایانه‌ها در اردیبهشت‌ماه سال جاری در منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی (ره) برگزار شد.

این نشست در راستای طراحی و تولید سامانه یکپارچه عملیات بندری و با هدف ارزیابی روند بهره‌برداری از آن در فرآیندهای عملیاتی برگزار شد و در جریان آن بر ثبت دقیق و واقعی داده‌ها توسط راهبران پایانه‌ها (ترمینال اپراتورها) به‌عنوان یکی از الزامات بهره‌برداری مؤثر از سامانه تأکید شد.

سامانه یکپارچه عملیات بندری با هدف مدیریت متمرکز و هوشمند فرآیندهای بندری و تسهیل تعامل میان ذی‌نفعان طراحی شده و تمامی فعالان مرتبط با عملیات بندری از جمله صاحبان کالا، شرکت‌های راهبر پایانه‌ها، ناظرین و نمایندگان کشتیرانی از آن بهره می‌برند.

این سامانه همچنین با برخی سازمان‌ها و سامانه‌های همجوار از جمله گمرک، ثبت احوال، سامانه جامع انبارها، بیمه و سایر دستگاه‌های همکار در ارتباط بوده و بستر تبادل اطلاعات و تسهیل فرآیندهای مرتبط با عملیات بندری را فراهم می‌کند.

در ادامه این جلسه، برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری دوره‌های آموزشی کاربران و بررسی و رفع اشکالات احتمالی سامانه انجام شد تا زمینه استفاده مؤثرتر از این بستر الکترونیکی در فرآیندهای بندری فراهم شود.

در سال‌های اخیر توسعه سامانه‌های هوشمند در حوزه مدیریت عملیات بندری در بنادر کشور با هدف یکپارچه‌سازی اطلاعات، افزایش شفافیت و تسریع در انجام فرآیندهای بندری در دستور کار سازمان بنادر و دریانوردی قرار گرفته است و سامانه یکپارچه عملیات بندری نیز در همین چارچوب به‌منظور ارتقای کارایی و هماهنگی میان ذینفعان و دستگاه‌های همکار توسعه یافته است.