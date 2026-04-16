به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه اجرای طرحهای مقابله با قاچاق چوب و فرآوردههای جنگلی، صبح پنجشنبه یک محموله مقطوعات چوبی غیرمجاز در منطقه حفاظتشده چهلچشمه شهرستان دیواندره کشف و ضبط شد.
این عملیات با همکاری مأموران اداره محیطزیست و در راستای تعامل با اداره منابع طبیعی و سایر دستگاههای اجرایی انجام شد.
بر اساس این گزارش، پس از چند ساعت رصد و پایش، مأموران در محدوده روستای درهدزدان موفق به شناسایی و توقیف یک دستگاه خودروی نیسان حامل چوب از گونه بید شدند.
مقطوعات کشفشده برای بررسیهای بیشتر به اداره منابع طبیعی منتقل و سپس در انبار سرجنگلبانی ظفرآباد تخلیه شد.
طبق اعلام مسئولان، میزان چوب کشفشده یک تن و ۶۵۰ کیلوگرم بوده و خودروی حامل نیز جهت طی مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شده است.
در همین راستا، پرونده متخلفان برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارجاع خواهد شد.
اداره منابع طبیعی شهرستان دیواندره ضمن قدردانی از همکاری دستگاههای اجرایی، بر تداوم برخورد قاطع با قاچاقچیان و حفاظت از منابع طبیعی و انفال تأکید کرد.
نظر شما