سالانه بیش از ۱۱۰۰ تن گوشت بوقلمون در آذربایجان‌ غربی تولید می شود

محمد رضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه این استان بهواسطه توسعه واحدهای پرورش ماکیان، در حوزه بوقلمون نیز از استانهای پیشرو به شمار میآید، اظهار کرد: این واحدها عمدتا در شهرستان های ارومیه، تکاب، سلماس، مهاباد، خوی و میاندوآب فعال بوده که معمولا این بوقلمون ها از نژاد بیوتی هستند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی تصریح کرد: سال گذشته ۹۳هزار و ۹۵۶ قطعه جوجهریزی برای تولید گوشت بوقلمون در استان انجام شده و هماکنون ۱۲ واحد پرورش گوشتی در استان در حال فعالیت هستند.
وی خاطر نشان کرد: توسعه واحدهای پرورش بوقلمون در استان نقشی کلیدی در تأمین پروتئین مورد نیاز جامعه و ایجاد اشتغال پایدار، تنوع تولید در بخش کشاورزی ایفا میکند و به دلیل افزایش تقاضا در بین خانوارها ، تقاضا برای سرمایه گذاری در این حوزه نیز از رشد قابل توجهی برخوردار است.
گوشت بوقلمون منبع عالی پروتئین کمچرب است و فواید زیادی برای سلامتی دارد و گزینهای مناسب برای رژیمهای غذایی سالم و کنترل وزن محسوب میشود.
