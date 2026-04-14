به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری، کارشناس سازمان هواشناسی کشور با تشریح آخرین وضعیت جوی کشور اظهار کرد: امروز (سه‌شنبه، ۲۵ فروردین) اوج بارش‌ها در نیمه شرقی سواحل دریای خزر و شمال‌شرق کشور رخ می‌دهد.

وی افزود: بر اساس نقشه‌های هواشناسی، شدت رگبارها در گلستان، خراسان شمالی، نیمه شرقی مازندران، نیمه شمالی خراسان رضوی و ارتفاعات استان سمنان در حدی است که می‌تواند منجر به جاری شدن سیلاب و طغیان رودخانه‌ها شود.

کارشناس سازمان هواشناسی کشور تصریح کرد: در این مناطق، احتمال وقوع بارش تگرگ نیز وجود دارد و به همین دلیل توصیه می‌شود برای حفظ سلامت، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، از صعود به ارتفاعات خودداری شود. همچنین از امروز با شیب نسبتاً تند، کاهش دما در شمال‌شرق کشور آغاز می‌شود و این روند سرمایی تا پایان هفته ادامه خواهد داشت.

اصغری با اشاره به توصیه‌های کشاورزی گفت: لازم است در این شرایط از هرس درختان صرف‌نظر شود و همچنین فعالان حوزه زنبورداری نسبت به عایق‌بندی کلونی‌ها اقدام کرده و تنظیم دریچه پرواز را در دستور کار قرار دهند.

وی بیان کرد: در استان سیستان و بلوچستان نیز از امشب با افزایش بادهای شمالی در مناطق زابل، زهک، نیمروز، هیرمند و هامون، انتظار وقوع گرد و خاک، کاهش دید افقی و افت کیفیت هوا وجود دارد.

یک کارشناس سازمان هواشناسی ادامه داد: این کاهش دما که به آن اشاره شد، دامنه‌های زاگرس مرکزی از جمله استان لرستان را نیز در بر می‌گیرد و در مناطق سردسیر مانند ازنا، الیگودرز، بروجرد، سفیددشت، خرم‌آباد و کوهدشت، تا صبح چهارشنبه احتمال سرمازدگی باغات وجود دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در تهران نیز هرچند وضعیت جوی به‌طور نسبی صاف پیش‌بینی می‌شود، اما در ساعات بعدازظهر افزایش ابر و بارش‌های پراکنده به‌ویژه در نیمه شمالی استان دور از انتظار نیست. این شرایط خنک و نسبی در تهران تا بامداد روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت.