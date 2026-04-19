به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا اصغری عصر یکشنبه در جلسه بررسی مسائل تشکل‌ها و اتحادیه‌های حوزه دام و طیور و اّبزیان استان با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه تامین نهاده‌های مورد نیاز واحدهای تولیدی دام و طیور و آبزیان، اظهار کرد: تسهیل روند اعطای تسهیلات و رفع موانع تولید می‌تواند نقش مهمی در پایداری تولید و مدیریت بازار ایفا کند.

وی ادامه داد:با توجه به شرایط فعلی بازار، حمایت مالی از واحدهای تولیدی یک ضرورت است و باید فرآیند دریافت تسهیلات برای این مجموعه‌ها روان‌تر و موانع برطرف شود.

اصغری افزود: عرضه و تقاضا همواره تابع شرایط بازار مصرف است و ایجاد تعادل در این چرخه نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و حضور فعال بخش خصوصی است.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از رویکردهای مدیریتی و اتخاذ تمهیدات لازم توسط فعالان صنعت طیور می‌تواند به کاهش نوسانات و تأمین پایدار محصولات کمک کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی ادامه داد: این سازمان با همراهی تشکل‌های تخصصی، آماده همکاری برای رفع مشکلات و حمایت از فعالان زنجیره تولید است تا مسیر تأمین نهاده‌ها و تنظیم بازار به شکل مؤثرتری مدیریت شود.