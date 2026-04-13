سرمازدگی در کمین باغات آذربایجان غربی؛ باغداران مراقبت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا اصغری در این زمینه افزود: پیش‌بینی‌های هواشناسی حاکی از آن است که کاهش محسوس دما به‌ویژه در ساعات پایانی شب و بامداد، می‌تواند خسارت‌های جدی به باغات وارد کند و ضروری است باغداران برای اجرای اقدامات حفاظتی، آمادگی کامل داشته باشند.

وی ادامه داد: در اطلاعیه رسمی منتشرشده، مجموعه‌ای از توصیه‌های فنی و عملیاتی برای جلوگیری از خسارت سرمازدگی ارائه شده که رعایت دقیق آن برای تمامی بهره‌برداران الزامی است.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی مهم‌ترین توصیه‌های فنی را شامل استفاده از سامانه‌های ضدسرما و آماده‌سازی تجهیزات حرارتی در باغاتی که دارای ادوات گرمایشی هستند، اجرای دوددهی اصولی در باغات فاقد سیستم حرارتی برای کاهش شدت سرمای مؤثر، پرهیز جدی از آتش‌زدن لاستیک به دلیل آلودگی شدید و اثربخشی بسیار پایین آن، آبیاری سبک پیش از وقوع سرمای شدید به‌عنوان روشی مؤثر در کاهش خطر سرمازدگی و ایجاد بادشکن حرارتی از حدود ساعت سه بامداد تا طلوع خورشید از طریق سوزاندن مواد آلی در نقاط هدف بیان کرد.

اصغری خاطرنشان کرد: خودداری از هرگونه محلول ‌پاشی یا برگ‌پاشی تا پس از عبور موج سرما، وجین و حذف علف‌های هرز کف باغ برای کاهش تجمع هوای سرد، استفاده از پوشش‌های حفاظتی مانند پلاستیک یا سایبان برای نهال‌های جوان نیز در این ایام برای کاهش خسارت ها الزامی است.

اصغری با تأکید بر لزوم هماهنگی و اقدام گروهی باغداران گفت: اجرای کامل این توصیه‌ها نقش مهمی در کاهش خسارات احتمالی دارد و می‌تواند عبور استان از موج سرما را تسهیل کند.

وی ادامه داد: کارشناسان جهاد کشاورزی در شهرستان‌ها نیز آماده ارائه مشاوره‌های حضوری و میدانی هستند تا اقدامات حفاظتی با دقت و اثربخشی بیشتری اجرا شود.