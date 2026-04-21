محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر از تداوم عملیات مبارزه با علف‌های هرز در سطح گسترده‌ای از اراضی زیرکشت گندم و جو استان خبر داد و بر اهمیت پایش میدانی مستمر کارشناسان حفظ نباتات برای کنترل به‌موقع تأکید کرد.

وی با اشاره به رقابت شدید علف‌های هرز با محصولات غلات بر سر منابع حیاتی مانند آب، نور و مواد غذایی، افزود: در صورت کوتاهی در انجام مبارزه، کاهش عملکرد محصول تا حدود ۳۰ درصد دور از انتظار نیست.

اصغری با بیان اینکه پس از صدور اطلاعیه‌های پیش‌آگاهی، عملیات مبارزه با علف‌های هرز در بیش از ۳۳ هزار هکتار از مزارع گندم و جو استان انجام شده است، اظهار داشت: این روند تا رسیدن به اهداف تعیین‌شده ادامه خواهد داشت.

وی در خصوص پایش مستمر مناطق مختلف استان توسط کارشناسان حفظ نباتات گفت: این نظارت‌های میدانی، امکان کنترل به‌موقع را برای کشاورزان فراهم می‌کند.

اصغری زمان مناسب مبارزه با علف‌های هرز پهن‌برگ را از مرحله پنجه‌زنی تا تشکیل بند اول ساقه غلات و با علف‌های هرز نازک‌برگ را از اوایل تا پایان مرحله پنجه‌زنی گندم و جو عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی از کشاورزان خواست در فرصت محدود باقی‌مانده، عملیات مبارزه را به‌ویژه در حاشیه مزارع که محل تجمع و انتشار مجدد علف‌های هرز است، با دقت بیشتری انجام دهند.

وی همچنین در خصوص مصرف سموم توصیه‌هایی ارائه داد و گفت: کشاورزان باید از تکرار مداوم یک نوع علف‌کش در سال‌های زراعی پرهیز کنند، چراکه این امر زمینه ایجاد پدیده مقاومت در علف‌های هرز را فراهم می‌کند.

اصغری، رعایت تناوب مصرف سموم، انتخاب زمان مناسب و اجرای صحیح مبارزه را کلید اصلی حفظ عملکرد مزارع دانست.

وی از کشاورزان خواست در صورت مشاهده علائم طغیان علف‌های هرز یا نیاز به مشاوره، با مراکز خدمات کشاورزی و کارشناسان حفظ نباتات در ارتباط باشند تا اقدامات لازم در کوتاه‌ترین زمان انجام گیرد.