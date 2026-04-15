۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸

اصغری: ۲۵ هزار تن برنج و روغن‌ وارداتی در آذربایجان غربی ثبت سفارش شد

ارومیه - رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی از ثبت سفارش ۲۵ هزار تن برنج و روغن وارداتی در استان خبر داد.

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی در این استان خبر داد و تأکید کرد:وضعیت تولید و توزیع اقلام اساسی در شرایط فعلی در وضعیت مطلوب قرار دارد.

وی اظهار کرد: با ثبت سفارش بیش از ۲۰ هزار تن برنج و ۵ هزار تن روغن، فرآیند توزیع این اقلام در بازار به خوبی در حال انجام است و هیچ گونه کمبودی در سطح بازار استان وجود ندارد.

اصغری همچنین افزود: تولید مرغ گرم کشتار روز در سطح استان به بیش از ۳۰۰ تن در روز می‌رسد و با اینکه این میزان تولید مازاد بر نیاز استان است، از دو روز پیش، توزیع روزانه بالغ بر ۵۰ تن گوشت مرغ منجمد نیز با قیمت مصوب در میادین و مراکز عرضه توزیع استان به منظور تنظیم بازار آغاز شده است.

وی با اشاره به خودکفایی استان در تولید اقلام اساسی نظیر گوشت، آرد و سایر محصولات استراتژیک، تصریح کرد: استان در تولید اکثر محصولات کشاورزی و تامین کالاهای اساسی در وضعیت مازاد بر نیاز قرار دارد و بخشی از این محصولات نیز به سایر استان‌ها نیز ارسال می‌شود.

اصغری با اشاره به اقدامات حفاظتی و آمادگی برای شرایط بحرانی گفت: تمامی واحدهای تحت پوشش اعم از مرغداری ها و گلخانه ها به سوخت جایگزین مجهز شده‌اند و بیش از ۵۰ درصد از واحدهای نانوایی استان، علاوه بر سوخت جایگزین، به ژنراتور نیز مجهز هستند تا در صورت بروز هرگونه بحران، چرخه فعالیت آن‌ها دچار اختلال نشود.

کد مطلب 6801865

