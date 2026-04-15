اصغری: ۲۵ هزار تن برنج و روغن‌ وارداتی در آذربایجان غربی ثبت سفارش شد

محمدرضا اصغری در گفتگو با خبرنگار مهر، از پایداری زنجیره تأمین کالاهای اساسی در این استان خبر داد و تأکید کرد:وضعیت تولید و توزیع اقلام اساسی در شرایط فعلی در وضعیت مطلوب قرار دارد.

وی اظهار کرد: با ثبت سفارش بیش از ۲۰ هزار تن برنج و ۵ هزار تن روغن، فرآیند توزیع این اقلام در بازار به خوبی در حال انجام است و هیچ گونه کمبودی در سطح بازار استان وجود ندارد.

اصغری همچنین افزود: تولید مرغ گرم کشتار روز در سطح استان به بیش از ۳۰۰ تن در روز می‌رسد و با اینکه این میزان تولید مازاد بر نیاز استان است، از دو روز پیش، توزیع روزانه بالغ بر ۵۰ تن گوشت مرغ منجمد نیز با قیمت مصوب در میادین و مراکز عرضه توزیع استان به منظور تنظیم بازار آغاز شده است.

وی با اشاره به خودکفایی استان در تولید اقلام اساسی نظیر گوشت، آرد و سایر محصولات استراتژیک، تصریح کرد: استان در تولید اکثر محصولات کشاورزی و تامین کالاهای اساسی در وضعیت مازاد بر نیاز قرار دارد و بخشی از این محصولات نیز به سایر استان‌ها نیز ارسال می‌شود.

اصغری با اشاره به اقدامات حفاظتی و آمادگی برای شرایط بحرانی گفت: تمامی واحدهای تحت پوشش اعم از مرغداری ها و گلخانه ها به سوخت جایگزین مجهز شده‌اند و بیش از ۵۰ درصد از واحدهای نانوایی استان، علاوه بر سوخت جایگزین، به ژنراتور نیز مجهز هستند تا در صورت بروز هرگونه بحران، چرخه فعالیت آن‌ها دچار اختلال نشود.