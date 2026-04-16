تردد بیش از ۱.۷ میلیون مسافر با ناوگان حمل و نقل چهارمحال و بختیاری

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین مالکی معاون حملونقل ادارهکل با ارائه عملکرد سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: در این مدت، مجموع مسافران جابهجا شده توسط ناوگان حملونقل عمومی استان به یک میلیون و ۷۴۵ هزار و ۷۷۹ نفر رسید.
وی با اشاره به جزئیات آماری افزود: تعداد کل سفرهای انجام شده توسط اتوبوس، مینیبوس و سواریهای دربستی در همین بازه زمانی ۱۵۸ هزار و ۲۹۳ سفر بوده است. این سفرها با ظرفیت ۵۸ شرکت حملونقل فعال و بهرهگیری از ۱۲۶ دستگاه اتوبوس، ۱۵۰ دستگاه مینیبوس و یکهزار و ۵ دستگاه سواری انجام شده است.
مالکی در ادامه به وضعیت ناوگان فعال اشاره کرد و گفت: میانگین سن اتوبوسهای فعال استان ۱۷ سال، مینیبوسها ۳۱ سال و سواریهای کرایهای برونشهری ۱۵ سال است که این شاخص بیانگر ضرورت تسریع در روند نوسازی ناوگان با حمایت بخشهای ملی و استانی است.
معاون حملونقل راهداری استان خاطرنشان کرد: با وجود قدمت ناوگان و محدودیتهای اعتباری، تمام تلاش مجموعه راهداری و شرکتهای مسافربری بر حفظ ایمنی تردد، پایش مستمر فنی خودروها و ارائه خدمات منظم به مسافران متمرکز بوده است.
نظر شما