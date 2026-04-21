به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سرگزی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران از جابه‌جایی بیش از ۳.۵ میلیون مسافر از مبدا این استان به نقاط مختلف کشور در سال گذشته خبر داد و اظهار کرد: شکایات مردمی نیز ۳۰ درصد در حوزه حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای کاهش پیدا کرده است.

وی ادامه داد: در سال گذشته، ۳ میلیون و ۵۶۲ هزار و ۶۸۷ نفر مسافر در قالب ۳۷۶ هزار و ۸۷۴ سفر، با ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای از استان همدان به مقاصد مختلف کشور منتقل شده‌اند.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان همچنین به عملکرد ناوگان حمل‌ونقل عمومی در طرح نوروزی ۱۴۰۵ اشاره کرد و گفت: در این بازه زمانی ۹ اسفند تا ۱۵ فروردین تعداد ۲۱۴ هزار و ۸۷۶ مسافر در قالب ۲۳ هزار و ۶۱۲ سفر از استان همدان جابه‌جا شده‌اند.

وی با تأکید بر بهبود خدمات، بیان کرد: بررسی سامانه‌های ثبت تخلفات و شکایات مردمی نشان‌دهنده کاهش حدود ۳۰ درصدی شکایات ثبت‌شده از ناوگان حمل‌ونقل عمومی جاده‌ای در مقایسه با مدت مشابه سال ۱۴۰۳ است.

سرگزی در پایان از مسافران درخواست کرد تا پیشنهادات، انتقادات و شکایات خود را از طریق مراجعه حضوری به دفاتر نمایندگی این اداره‌کل در پایانه‌های مسافری یا با تماس با تلفن گویای ۱۴۱، به مسئولان اطلاع دهند.