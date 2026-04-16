۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۵۵

۱۶۸ دانش‌آموزی که آموزگار جهان شدند؛ پای وطن می‌مانم

محیا دهقانی بازیگر تلویزیون با اشاره به کودکان شهید میناب بیان کرد ۱۶۸ دانش‌آموز در کسری از ثانیه به ۱۶۸ آموزگار تبدیل شدند و چشم و گوش‌ مردم دنیا را باز کردند تا بدانند ظالم و کودک‌کش کیست.

به گزارش خبرنگار مهر، باغ فردوس تهران این شب‌ها میزبان هنرمندانی از حوزه‌های مختلف است که درباره جنگ، کودکان میناب، وطن و تجاوز آمریکایی صهیونی به خاک وطن سخن می‌گویند.

محیا دهقانی بازیگر سریال‌های تلویزیونی شب گذشته ۲۶ فروردین در سخنانی درباره ایران گفت: من اعتقادی دارم که می‌گویم وطن میراثی است که نه فروختنی است نه هدیه دادنی است و نه می‌توان آن را هزینه کرد.

وی اضافه کرد: قدمت پنج ‌هزارساله ما نشانه این است که مثل ققنوس از خاکستر بیرون آمده و به جهانیان نشان داده که چقدر مردم ایران شریف و شجاع هستند.

دهقانی اظهار کرد: همین قدمت پنج‌ هزارساله است که امروز شجاعت مردمانش را زبانزد مردم جهان کرده است. چنان که گفته‌اند، ایرانیان قد علم می‌کنند و برای بیگانه سر خم نمی‌کنند.

این بازیگر درباره کودکان میناب نیز گفت: ۱۶۸ کودکی که پر پر شدند، ۱۶۸ دانش‌آموز بودند که در کسری از ثانیه به ۱۶۸ آموزگار تبدیل شدند، چشم و گوش‌ مردم دنیا را باز کردند تا بدانند ظالم و کودک‌کش کیست و خونخوار کدام است.

وی ادامه داد: هیچ‌کس به اندازه این ۱۶۸ کودک نتوانست به جهانیان نشان دهد که کودک‌کشان چه کسانی هستند.

دهقانی در پایان درباره وطن گفت: من افتخار می‌کنم که ایرانی‌ هستم. من تا آخرین لحظه، سربازی کوچک برای این وطن هستم و پای وطن خواهم ماند.

عطیه موذن

