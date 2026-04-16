به گزارش خبرنگار مهر، باغ فردوس تهران این شبها میزبان هنرمندانی از حوزههای مختلف است که درباره جنگ، کودکان میناب، وطن و تجاوز آمریکایی صهیونی به خاک وطن سخن میگویند.
محیا دهقانی بازیگر سریالهای تلویزیونی شب گذشته ۲۶ فروردین در سخنانی درباره ایران گفت: من اعتقادی دارم که میگویم وطن میراثی است که نه فروختنی است نه هدیه دادنی است و نه میتوان آن را هزینه کرد.
وی اضافه کرد: قدمت پنج هزارساله ما نشانه این است که مثل ققنوس از خاکستر بیرون آمده و به جهانیان نشان داده که چقدر مردم ایران شریف و شجاع هستند.
دهقانی اظهار کرد: همین قدمت پنج هزارساله است که امروز شجاعت مردمانش را زبانزد مردم جهان کرده است. چنان که گفتهاند، ایرانیان قد علم میکنند و برای بیگانه سر خم نمیکنند.
این بازیگر درباره کودکان میناب نیز گفت: ۱۶۸ کودکی که پر پر شدند، ۱۶۸ دانشآموز بودند که در کسری از ثانیه به ۱۶۸ آموزگار تبدیل شدند، چشم و گوش مردم دنیا را باز کردند تا بدانند ظالم و کودککش کیست و خونخوار کدام است.
وی ادامه داد: هیچکس به اندازه این ۱۶۸ کودک نتوانست به جهانیان نشان دهد که کودککشان چه کسانی هستند.
دهقانی در پایان درباره وطن گفت: من افتخار میکنم که ایرانی هستم. من تا آخرین لحظه، سربازی کوچک برای این وطن هستم و پای وطن خواهم ماند.
