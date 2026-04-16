  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۹

روایت جنایت میناب در باغ‌ فردوس

قطعاتی از موشک شلیک‌شده به مدرسه میناب که به شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز انجامید، در باغ فردوس در معرض نمایش قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شامگاه ۲۶ فروردین و در جریان دهمین شب از پاتوق مردم و هنرمندان در باغ‌ فردوس، قطعاتی از موشک شلیک‌شده به مدرسه میناب که به شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز انجامید، در معرض نمایش قرار گرفت.

این برنامه با هدف بازنمایی ابعاد این واقعه و گرامیداشت یاد قربانیان برگزار شد.

حمله تروریستی به مدرسه میناب در ۹ اسفند ۱۴۰۴ منجر به شهادت ۱۶۸ دانش‌آموز شد و بازتاب گسترده‌ای در افکار عمومی بر جای گذاشت.

در این مراسم، جمعی از چهره‌های فرهنگی، هنری و سیاسی حضور داشتند که از جمله می‌توان به فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت شهید رئیسی، حمیدرضا نوربخش مدیر خانه موسیقی، علیرضا گیلوری مدیر خانه تئاتر، وحید پناهلو مدیر مرکز سریال سازمان سینمایی سوره، ماشاءالله شمس‌الواعظین، محمدرضا جلایی‌پور، محمدرضا ورزی، سید جواد هاشمی، هدایت هاشمی، محیا دهقانی، محمود بابایی، هادی ناییجی، حسین فرحبخش، مرتضی علیزاده، مهدی جعفری، محمدرضا مصباح، محسن بهاری، رضا ثامری، سیدتقی سیدی و جمعی از مردم و علاقه‌مندان به هنر اشاره کرد.

پاتوق مردم و هنرمندان در باغ فردوس با شعار «من ایرانم» تا جمعه ۲۸ فروردین ادامه دارد.

کد مطلب 6802593
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها