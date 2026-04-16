به گزارش خبرگزاری مهر، عضو ایرانی‌تبار مجلس نمایندگان آمریکا اعلام کرد که طرح استیضاح «پیت هگست» وزیر جنگ آمریکا را به علت ارتکاب جنایت جنگی ارائه کرده است.

«یاسمین انصاری» با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: طرح استیضاح پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، را به دلیل نقض سوگندش، به خطر انداختن جان نیروهای نظامی آمریکا و ارتکاب جنایات جنگی، از جمله حمله به غیرنظامیان و مدرسه دخترانه در میناب در ایران، ارائه داده‌ام.

انصاری در پیام خود تأکید کرد: فقط کنگره حق دارد مجوز جنگ صادر کند و به دلیل اقدامات هگست باید فوراً برکنار شود.

این عضو کنگره آمریکا همچنین طی سخنانی گفت: من امروز طرح استیضاح علیه هگست را ارائه دادم، او به سوگند خود به قانون اساسی عمل نکرد. او با حمله به مدرسه‌ای که منجر به کشته شدن بیش از ۱۶۰ کودک شد و در ایران مرتکب جنایت جنگی شد. ما باید هر کسی را که مرتکب جنایات جنگی شده است، تحت پیگرد قانونی قرار دهیم.

وی همچنین هشدار داد: «من شکی ندارم که اگر این دلقک تمام عیار، مجری سابق فاکس نیوز که حتی یک مجری واقعی هم نیست، به سمت خود ادامه دهد، موارد بیشتری نیز وجود خواهد داشت.»

این خبر در حالی است که دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا هم اعلام کردند که روز چهارشنبه ۵ ماده مرتبط با استیضاح علیه پیت هگست وزیر جنگ این کشور را ارائه خواهند کرد.

بر اساس گزارش وبگاه هیل، اتهام مطرح شده علیه وزیر جنگ آمریکا، ارتکاب جنایات جنگی در ارتباط با تجاوز علیه ایران، سوء استفاده از قدرت و سوء مدیریت در وزارت دفاع اعلام شده است.

نشریه اکسیوس نیز پس از دستیابی به نسخه‌ ای از این استیضاح، گزارش داد که یاسمین انصاری (نماینده ایالت آریزونا)، اولین دموکرات در کنگره است که طرح ۵ ماده ای استیضاح را ارائه خواهد کرد.