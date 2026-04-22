نماینده کنگره آمریکا خطاب به هگست و ترامپ: مرعوب و ساکت نخواهم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسمین انصاری نماینده دموکرات کنگره آمریکا در بیانیه ای اعلام کرد که از زمان آغاز تجاوز این کشور به خاک ایران، خانواده و کارکنان دفتر او با تهدیدها و حملات آنلاین مواجه شده‌اند.

این نماینده کنگره آمریکا در این بیانیه ضمن تکرار مخالفت خود با جنگ علیه ایران گفت: «در برابر جنگ غیرقانونی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و پیت هگست وزیر جنگ می‌ایستم.»

انصاری اعلام کرد: «این حملات ارتباطی با حقیقت ندارند. آنها محصول ناامیدی کسانی هستند که سعی می‌کنند توجه را از یک جنگ غیرقانونی و شکست‌خورده، افزایش هزینه‌های زندگی و یک دولت بدون هیچ استراتژی منسجم، منحرف کنند، در حالی که آمریکایی‌ها هزینه آن را در پمپ بنزین‌ها می‌پردازند. در حالی که آنها دروغ می‌گویند، اعضای پرسنل ارتش آمریکا در معرض خطر قرار می‌گیرند و تلفات واقعی در جنگی که فاقد توجیه است، رو به افزایش است.»

وی گفت افرادی با استفاده از تصاویر تولیدشده توسط هوش مصنوعی در تلاش هستند تا وی و خانواده اش را تخریب کنند.

این نماینده کنگره آمریکا تأکید کرد این تهدیدها و آزارها از زمان آغاز جنگ علیه ایران شروع شده و پس از ارائه طرح استیضاح علیه هگست تشدید شده است.

انصاری تصریح کرد: این یک بحث سیاستی همراه با حسن نیت نبوده، بلکه تلاشی هماهنگ برای تخریب، ارعاب و ساکت کردن است و موفق نخواهد شد.

این نماینده دموکرات کنگره آمریکا، پیش‌تر بارها از دولت ترامپ به خاطر ورود به جنگ غیرقانونی علیه ایران انتقاد کرده بود. او همچنین به‌تازگی طرح استیضاح هگست را به خاطر ارتکاب جنایت جنگی در حمله به مدرسه میناب و دیگر مدارس و اماکن غیرنظامی در ایران به کنگره ارائه کرده بود.