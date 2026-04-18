۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۱۱

لوکاشنکو: صحبت از حقوق بشر پس از بمباران میناب در ایران، بی‌معناست

رئیس جمهور بلاروس در سخنانی با دیکتاتوری واقعی توصیف کردن سیاست آمریکا گفت: صحبت از حقوق بشر (توسط کاخ سفید) پس از بمباران میناب در ایران، بی‌معناست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهور بلاروس در سخنانی با دیکتاتوری واقعی توصیف کردن سیاست آمریکا یادآوری کرد که نزدیک به ۲۰۰ نفر، از جمله کودکان خردسال، در تجاوز آمریکا به مدرسه شجره طیبه در میناب به شهادت رسیدند.

رئیس جمهور بلاروس سپس تصریح کرد: از حقوق بشر و دموکراسی حرف می‌زنید؛ این‌ها همه (برای شما) بی‌معناست. چگونه ایالات متحده می‌ تواند در مورد حقوق بشر صحبت کند در حالی که خودش مرتکب چنین اقداماتی می‌شود.

لوکاشنکو همچنین خاطرنشان کرد که تلفات انسانی ناشی از بمباران رژیم صهیونیستی، تردیدهایی را در مورد تعهد آمریکا به دموکراسی و حقوق بشر ایجاد می‌کند.

وی افزود که در خود آمریکا، «هیچ چیز تغییر نمی‌ کند»؛ لذا همین موضوع نشان‌ دهنده وجود یک دیکتاتوری در این کشور است.

    • IR ۰۱:۳۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      لوکاشنکو از شجاع ترین مقامهای خارجی است . بی باکانه نظر خود را اعلام می‌کند بدون واهمه و پرده پوشی .
    • IR ۰۷:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۳۰
      یارو سی ساله خودشو رئیس جمهور کرده بعد صحبت از دیکتاتوری میکنه 😂

