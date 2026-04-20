انصاری: احیای دریاچه ارومیه نیازمند تمرکز بر حوزه نرم افزاری است

به گزارش خبرنگار مهر، شینا انصاری پیش از ظهر دوشنبه در جلسه با تشکل های زیست محیطی آذربایجان غربی، با تاکید بر اینکه امید به نجات دریاچه ارومیه همچنان زنده و دست‌یافتنی است، اظهار کرد: برای گذر از مشکلات عدیده زیست‌ محیطی نیازمند مشارکت همه آحاد جامعه هستیم و تشکل‌های مردم‌نهاد، حلقه واصل و بازوی توانمند دولت در این مسیر امیدبخش به شمار می‌روند.

وی با بیان اینکه ما به استفاده از ظرفیت عظیم تشکل‌های مردمی برای حل مسائل موجود باور عمیق داریم، افزود: چالش دریاچه ارومیه سال‌هاست که به عنوان اصلی‌ترین مسئله محیط زیستی کشور در سطح ملی مطرح است و حل آن نیازمند یک عزم همگانی است.

انصاری با قدردانی از زحمات استاندار آذربایجان‌غربی در نظارت دقیق و مدیریت سردهنه‌های رودخانه‌ها، افزود: اگرچه از بارندگی‌های اخیر بسیار خوشحالیم، اما به آن دلخوش و متوقف نمی‌شویم؛ بلکه برنامه‌های مدون شده برای احیای دریاچه ارومیه باید با قدرت در اولویت و دستور کار قرار گیرد.

معاون رئیس جمهور با تاکید بر لزوم تغییر رویکردها در روند احیا خاطرنشان کرد: تاکنون نگاه‌ها در احیای دریاچه عمدتا سخت‌افزاری و متمرکز بر انتقال آب بین‌حوضه‌ای بوده است، اما اکنون نیازمند تمرکز جدی بر حوزه نرم‌افزاری و آموزش هستیم؛ حوزه‌ای که تشکل‌های مردمی در آن نقش کلیدی دارند.

رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست کشور اظهار کرد: کشاورزان و تمامی بخش‌ها باید به این باور برسند که تداوم حیات دریاچه ارومیه، تضمین‌کننده کیفیت محیط زیست و امنیت غذایی کل منطقه است. ما باید با رویکردی سازنده، تعامل‌های همه‌جانبه مردمی را جایگزین تعارض‌ها و تقابل‌ها کنیم.

وی در ادامه به اهمیت آموزش نسل جوان و حفاظت از حیات وحش اشاره کرد و گفت: تلاش‌های گسترده‌ای برای آموزش نوجوانان و جوانان و همچنین احیای گونه در خطر انقراض «میش‌مرغ» با مشارکت مستقیم جوامع محلی در دست انجام است.

انصاری با اشاره به نقش پررنگ بانوان در توسعه پایدار و حفظ محیط زیست افزود: تاکنون ۴۰ صندوق خرد زنان در این راستا فعال بوده و صندوق های جدید نیز در دست اقدام است که تا تابستان سال جاری راه‌اندازی خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: امید به نجات طبیعت همواره زنده است و فرا رسیدن روزهای خوبِ محیط زیست در دریاچه ارومیه، تنها با دست‌های گره‌خورده و همکاری تمام اقشار جامعه اعم از زنان، جوانان، دانشگاهیان و دانش‌آموزان محقق خواهد شد.