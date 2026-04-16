۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

زمان برگزاری امتحانات نهایی دانش‌آموزان تغییر نکرده است

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، در خصوص نحوه برگزاری امتحانات نهایی دانش آموزان توضیحاتی داد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهادی در یک برنامه تلویزیونی با بیان اینکه امتحانات نهایی و کنکور به همدیگر وابسته اند و هر دو بر اساس قوانین شورای عالی انقلاب فرهنگی برنامه‌ریزی شده‌اند، گفت: وزارت آموزش و پرورش مجری است و برنامه ریزی ها توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام می شود.

وی با عنوان این مطلب که در حال تصمیم جدیدی برای امتحانات نهایی دانش آموزان اتخاذ نشده است، افزود: در حال حاضر تصمیمی برای تغییر زمان برگزاری امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم اتخاذ نشده است.

فرهادی تأکید کرد: با توجه به تعاملی که با شورای عالی انقلاب فرهنگی داریم چنانچه هرگونه تغییری در این زمینه اتفاق بیفتد اطلاع رسانی می کنیم.

سخنگوی وزارت آموزش و پرورش افزود: اگر زمان برگزاری کنکور به تعویق بیافتد امکان تعویق آزمون نهایی هم وجود دارد، اگر کنکور سر وقت برگزار شود و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم مصوبه جدیدی به آموزش و پرورش اعلام نکند به طبع این امتحانات سر جای خود برگزار خواهد شد.

