احتمال تعویق امتحانات نهایی در پی همزمانی با مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش خبرنگار مهر، همزمانی زمان برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب با برنامه امتحانات نهایی دانش‌آموزان، احتمال تغییر در زمان برگزاری برخی آزمون‌ها را افزایش داده است.

در حالی که در زمان اعلام اولیه برنامه‌های مراسم تشییع، زمان‌بندی دقیقی از سوی ستاد برگزاری این آیین اعلام نشده بود، با مشخص شدن زمان نهایی مراسم، تداخل زمانی میان آن و امتحانات نهایی به وجود آمده است. این موضوع موجب شده است جمعی از دانش‌آموزان و معلمان خواستار تعویق زمان برگزاری آزمون‌ها شوند تا امکان حضور در این مراسم را داشته باشند.

امتحانات نهایی دانش‌آموزان پایه‌های یازدهم و دوازدهم که قرار بود از دوم خردادماه برگزار شود، پیش‌تر به دلیل شرایط کشور به تعویق افتاده بود. پس از اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی‌صلاح، زمان جدید برگزاری این آزمون‌ها از ۱۳ تیرماه تا ۸ مردادماه تعیین شد.

بر اساس اعلام روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، بررسی‌ها درباره تغییر احتمالی زمان برگزاری امتحانات همچنان ادامه دارد و هنوز تصمیم نهایی در این خصوص اتخاذ نشده است. با این حال، احتمال می‌رود در بازه زمانی ۱۳ تا ۱۵ تیرماه امتحانی برگزار نشود.

بر اساس اعلام وزارت آموزش و پرورش، اطلاعیه نهایی درباره زمان‌بندی برگزاری امتحانات نهایی صادر و به مدارس و دانش‌آموزان ابلاغ خواهد شد.