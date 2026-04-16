۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۳۵

صورتبندی علوم اجتماعی در زمانه جنگ با فراخوان "زبان خیابان"

مدرسه علوم انسانی سها در فراخوانی از علاقه مندان حوزه علوم احتماعی خواست تحلیل‌های خود نسبت به وقابع اخیر را به این مدرسه ارسال کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مدرسه علوم انسانی سُها با انتشار فراخوانی از تمامی مخاطبان و علاقه‌مندان حوزه اندیشه و علوم اجتماعی دعوت کرد یادداشت‌ها، تحلیل‌ها و تأملات خود را درباره رخدادهای اخیر و نسبت ما با وضعیت جنگی، برای این مدرسه ارسال کنند.

یکی از پرسش‌های بنیادین پیش‌روی کنش‌گران حوزه علوم اجتماعی آن است که در بستر یک وضعیت جنگی، الگوی بهینه کنش‌گری چه باید باشد؟ آیا ورود به مباحث نظری، تحلیلی و صورت‌بندی‌های علوم اجتماعی در چنین لحظه‌ای به معنای گرفتار شدن در انتزاع و فاصله گرفتن از ضرورت‌های میدانی است و فوریت «خیابان» شکلی بدیل از کنش‌گری را مطالبه می‌کند؟

مدرسه علوم انسانی سُها از تمامی مخاطبان فرهیخته دعوت می‌کند تا یادداشت‌ها، تأملات فلسفی یا تحلیل‌های اندیشمندانه‌ای پیرامون رخدادهای اخیر را با آن‌ها در میان بگذارند. مشارکت اندیشمندان و پژوهشگران می‌تواند به غنای روایت‌گری علمی و فهم عمیق‌تر میدانِ رخداد کمک کند.

علاقه‌مندان می‌توانند نوشته‌های خود را از طریق گروه این مدرسه در پیام‌رسان «ایتا» به اشتراک بگذارند:

https://eitaa.com/joinchat/۵۳۸۷۰۷۰۷۳C۶۳b۲۴۵c۴۶۱

سیده فاطمه سادات کیایی

